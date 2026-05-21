Meta裁8000人掀AI失業潮焦慮！網嘆：工作讓AI做、大家回家炒股

Meta與多家國際企業近期接連宣布大規模裁員，引發PTT股板熱烈討論。有網友分享新聞指出，Meta將裁減約8000名員工，另有7000人被重新分配至AI相關部門；渣打銀行也宣布未來4年將裁減15%後勤人力。原PO進一步整理近期Amazon、Oracle、Microsoft、UPS、Dell等企業裁員消息，感嘆「這些被資遣員工何去何從」，也讓AI是否正在加速取代人力，再度成為討論焦點。

根據媒體報導，Meta人資主管表示，公司將透過裁員與內部調整，把更多資源集中到AI工程與代理型AI專案，並縮減管理階層與非核心職位。渣打銀行則坦言，未來將以AI與資本投入，取代部分「低價值人力」。原PO則提到，近期Threads上已出現不少Meta員工哀號文，也有人認為，企業其實是因AI資本支出過高、折舊壓力增加，才透過裁員讓財報數字更漂亮。

PTT留言區中，最多人調侃「回家炒股」。有網友笑稱，「42000點還有誰要上班」、「工作給AI做就好」，甚至有人認為現在被裁員反而能專心當股神。還有人戲稱，「拿資遣費買自己公司股票，讓留下來的前同事幫你賺錢」，黑色幽默意味濃厚。

另一派網友則認為，這波裁員其實不完全是AI造成，而是科技公司疫情後過度擴編的後遺症。有網友分析，Meta過去在元宇宙熱潮時大量招人，如今需求不如預期，才藉AI名義精簡人力，「這個藉口還能順便拉抬股價」。也有人指出，歐美科技業本來就存在不少高薪冗員，「現在只是把沒產值的人裁掉」。

此外，失業率數據也成為討論焦點。有網友質疑，美國科技業大裁員，但失業率卻沒有明顯上升，「美國數字真的有公信力嗎？」也有人解釋，許多人其實同時兼兩到三份工作，因此統計上仍被算作多個就業人口；另外，持H1B工作簽證的外籍員工若遭裁員，也未必完全反映在失業數據中。

部分留言則開始擔心AI對白領工作的長期衝擊。有人認為，最先被AI取代的將是客服、行政與金融後勤，「印度IT外包跟客服可能最慘」；也有人直言，「黃仁勳正在創造不需要人的世界」，認為AI革命最終將大幅改變職場結構。

不過，也有網友認為市場其實仍缺工嚴重。有留言指出，美國與台灣服務業、餐飲業依舊缺人，「只是科技業高薪工作變少」，甚至有人笑稱「來台灣當台勞吧」。此外，也有不少人提到，美國科技業資遣費通常相當優渥，因此被裁員者未必短期陷入財務危機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。