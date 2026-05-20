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三星電子工會宣布全面罷工！網友喊「記憶卡蛙集合」：台股是利多還利空？

聯合新聞網／ 綜合報導
三星電子勞資談判破裂並宣布將於21日發動全面罷工，此舉在PTT股板引發高度關注，股民紛紛熱議記憶體報價上漲與台灣相關供應鏈的轉單效應。本報資料照片
三星電子勞資談判破裂並宣布將於21日發動全面罷工，此舉在PTT股板引發高度關注，股民紛紛熱議記憶體報價上漲與台灣相關供應鏈的轉單效應。本報資料照片

三星電子勞資談判破裂，據韓聯社與中央日報報導，三星電子工會宣布，工會已同意調解方案，但資方拒絕接受，因此調解結束，將在21日發動全面罷工。消息一出，立刻引發PTT股板熱議，尤其記憶體族群投資人高度關注後續影響。

原PO表示，三星工會與公司談判破裂，隔天就要全面罷工，讓市場開始討論韓股是否會因此重挫，台股會不會跟著受影響，或反而因三星產能受干擾，成為台灣相關供應鏈利多。原PO也提到，若三星供給出現變數，「牙科或成最大受益者?」

不少網友第一時間把焦點放在記憶體報價與轉單效應，留言直呼「記憶卡蛙集合」、「三星確定大罷工!! 記憶卡蛙大集合!!」、「記憶體漲起來~」、「轉單台灣 噴噴 VVVVVVVVV」、「記憶體報價開漲 感謝三星」。也有人認為，若三星產能受干擾，美光、海力士與部分台廠可能受惠。

另一派網友則認為，影響未必單純是台股利多，因為三星牽動整體AI與記憶體供應鏈，若HBM或半導體供應出現延遲，也可能短線衝擊AI伺服器出貨。「會影響到台灣的AI供應鏈吧」、「罷工其實對整體Ai供應鏈是利空」、「不好說，搞不好拖著台股一起烙賽」、「可能罷工第二天就有背骨仔偷偷回去上班惹ㄦ」。

討論也延伸到韓國勞工與台灣職場文化差異，不少網友佩服三星工會敢硬碰財閥，「韓國人很兇的」、「支持勞工抗爭！」、「韓國勞工懂得為自身利益奮鬥 反觀鬼島勞工」、「權益就是爭取來的」。但也有人提醒，罷工仍需維持最低運作，實際衝擊還要看參與規模與持續時間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

罷工 三星 工會 台股 韓股 供應鏈

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