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韓散戶比台灣人還瘋？公務員貸款17億韓元重押SK海力士…網驚呼：真實版魷魚遊戲

聯合新聞網／ 綜合報導
面對AI半導體狂潮，韓國年輕散戶寧可面臨崩潰也要靠高槓桿拚一次翻轉人生；網分析其瘋狂行徑源自於社會壓力與高房價，常規管道已無法翻身才導致散戶將股市當作賭博。中央社
面對AI半導體狂潮，韓國年輕散戶寧可面臨崩潰也要靠高槓桿拚一次翻轉人生；網分析其瘋狂行徑源自於社會壓力與高房價，常規管道已無法翻身才導致散戶將股市當作賭博。中央社

韓國近期掀起一波全民「借錢炒股」熱潮，在AI半導體狂潮與韓股大漲帶動下，不少散戶直接把槓桿開到極限，甚至不惜貸款重押半導體股。相關消息在PTT引發熱議，不少台灣網友看完後直呼，「韓國人真的比台灣還瘋」。

根據報導，韓股KOSPI近期突破8,000點，市場瀰漫強烈FOMO情緒。一名韓國公務員甚至貸款17億韓元，加上自有資金重押SK海力士；另一名20多歲的首爾捷運女員工，也透露自己動用高達150%的融資槓桿押注股市，更直言「寧可全面崩潰，也不願錯過財富重分配」。

不少PTT網友認為，韓國年輕人的高槓桿行為，其實與當地社會壓力有關。「韓國是常規管道翻身幾乎不可能，只能拚一把賭了」、「在韓國 能進大企業的精英是少數」、「韓國翻身更難 心態就是槓桿開下去 死了算了」、「如果正常投資加上薪水就能在鄉下買得起房子，誰想賭？」。

也有人把韓國股市熱潮與《魷魚遊戲》聯想在一起，留言相當辛辣。「輸了就跳樓」、「真實版魷魚遊戲」、「不是在賭就是在賭的路上」、「贏了買大樓 輸了跳大樓」、「只要沒死就有機會」。還有網友直言，韓國散戶從特斯拉、加密貨幣一路炒到半導體，「賭性真的超強」。

但另一派網友則認為，台灣其實也沒好到哪裡去。「其實台灣也是一堆高槓桿」、「台灣連借錢都輸韓國」、「股票本來就是賭博啊」、「今年這種行情 不開槓桿的人反而被笑」。也有人點出，亞洲年輕世代現在普遍都面臨高房價與階級焦慮，才會讓「拼一次翻身」的心態越來越強烈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

SK海力士 魷魚遊戲 韓股 半導體 FOMO

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