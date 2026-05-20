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台股高檔修正引緊張？金管會喊基本面穩健…網：4萬點跌1500點其實「不到5％」

聯合新聞網／ 綜合報導
面對台股三天累計狂瀉1576.19點，金管會證期局舉出本益比與營收年增31%等數據強調基本面穩健，卻引來PTT網友紛紛祭出熟悉的「基本麵」梗幽默吐槽。中央社
面對台股三天累計狂瀉1576.19點，金管會證期局舉出本益比與營收年增31%等數據強調基本面穩健，卻引來PTT網友紛紛祭出熟悉的「基本麵」梗幽默吐槽。中央社

台股近期漲多拉回，19日大跌716.26點，近三個交易日累計跌掉1,576.19點，讓市場氣氛明顯轉向緊張。金管會證期局副局長黃仲豪出面信心喊話，強調「台股基本面仍穩健」，並指出從本益比、上市櫃營收與信用交易維持率來看，基本面並未改變。

根據金管會資料，截至5月19日台股收在40,175.56點，單日跌幅1.75%，成交量約1兆0,880.73億元。證期局也提到，截至今年4月底，台股本益比約29.25倍，上市櫃公司截至4月底累計營收約19.404兆元，較去年同期成長31.00%；截至5月18日，信用交易整戶擔保維持率為197.74%。

不過PTT網友看到「基本面仍穩健」後，反應幾乎都集中在熟悉的「基本麵」梗上，留言包括「基本麵吃起來 現在又-200啦」、「你看 又吃麵」、「四碗雞本麵」、「麵攤老闆 又出來賣麵了」、「來人 請公子吃麵」、「四萬的麵太貴啦」。不少人認為，每逢台股下跌，官方喊話幾乎都離不開基本面。

也有網友認為，台股現在仍站在4萬點附近，三天跌1,576點其實不到5%，用「嚇瘋」形容太誇張，「四萬有啥好嚇瘋」、「都4萬多了 跌個1500點有很多嗎」、「跌不到5% 投資人嚇瘋 但一個4月漲7000點 沒事」、「一天漲1500點的時候怎麼不吃麵」、「小漲10000 大跌1500」。

另一派網友則認為，這波修正反而是讓過熱行情降溫，也有人開始討論是否會跌破4萬點、國安基金是否可能進場護盤。留言包括「不殺怎麼會有空間漲」、「殺個10%到大概38k洗車我覺得蠻好的」、「4萬國安就要進場護盤」、「現在才剛賣麵而已 不急」、「跌就是買」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 金管會

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