股東會紀念品也能偷？台泥（1101）遭神祕代簽…網怒轟：一定抓得到的公訴罪

不少股民每年除了等配息，也很期待股東會紀念品；但有網友分享，自己明明一直沒收到台泥（1101）通知書，結果跑去股代補領時，才發現紀念品竟然早就被人領走，讓他當場傻眼直呼「沒想到我會遇到盜領事件」。

原PO表示，因為一直等不到台泥通知書，加上股東會日期快到，剛好休假便親自跑去台北股代補領...沒想到一查發現，紀念品早就已經在徵求處被領走，讓他超錯愕「瞎炸了，完全沒收到，原來是被寄錯，還被盜領了」。

原PO說，自己當場向櫃台反映「那不是我」，股代也反覆確認是不是家人代領，但他直言，「有拿到我還花時間來幹嘛」。後續對方調出原本簽收單，發現確實有人代簽，但字跡不僅不是原PO慣用簽法，甚至名字還寫錯。確認非本人後，股代才重新補印通知單，最後讓他趕在截止日前領到台泥紀念品旅行袋。

對於整起事件，不少網友也看傻眼，「笑死」、「這也有人盜領喔？」、「真的什麼人都有」、「偷紀念品是多窮」、「這一定要抓出來」。

也有人認為問題根源在於制度太老舊，「都2026年了還在搞紙本通知單」、「死不全面電子化」、「那就不用掛號啊，奇怪的機制」。

還有人提醒，由於涉及代簽與冒名領取，恐怕已不只是偷拿紀念品那麼簡單，「偽造文書蠻重的喔」、「公訴罪，報警就會查了」、「這一定抓得到」。

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