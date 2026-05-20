快訊

曾說沈伯洋不可能參選！2名嘴認輸發千份雞排、百杯珍奶 領取時地曝光

超越日本！外媒如何看台灣作家勇奪國際布克獎

懶人包／2026 Google I/O大會！全新影片生成模型、個人AI代理 Gemini 5大更新一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

股東會紀念品也能偷？台泥（1101）遭神祕代簽…網怒轟：一定抓得到的公訴罪

聯合新聞網／ 綜合報導
一名股民因遲未收到台泥通知書而親赴股代補領，意外發現自己的股東會紀念品旅行袋已被寄錯且遭他人冒名代簽領走，引發PTT網友怒轟制度老舊未全面電子化。圖／本報資料照片
一名股民因遲未收到台泥通知書而親赴股代補領，意外發現自己的股東會紀念品旅行袋已被寄錯且遭他人冒名代簽領走，引發PTT網友怒轟制度老舊未全面電子化。圖／本報資料照片

不少股民每年除了等配息，也很期待股東會紀念品；但有網友分享，自己明明一直沒收到台泥（1101）通知書，結果跑去股代補領時，才發現紀念品竟然早就被人領走，讓他當場傻眼直呼「沒想到我會遇到盜領事件」。

原PO表示，因為一直等不到台泥通知書，加上股東會日期快到，剛好休假便親自跑去台北股代補領...沒想到一查發現，紀念品早就已經在徵求處被領走，讓他超錯愕「瞎炸了，完全沒收到，原來是被寄錯，還被盜領了」。

原PO說，自己當場向櫃台反映「那不是我」，股代也反覆確認是不是家人代領，但他直言，「有拿到我還花時間來幹嘛」。後續對方調出原本簽收單，發現確實有人代簽，但字跡不僅不是原PO慣用簽法，甚至名字還寫錯。確認非本人後，股代才重新補印通知單，最後讓他趕在截止日前領到台泥紀念品旅行袋。

對於整起事件，不少網友也看傻眼，「笑死」、「這也有人盜領喔？」、「真的什麼人都有」、「偷紀念品是多窮」、「這一定要抓出來」。

也有人認為問題根源在於制度太老舊，「都2026年了還在搞紙本通知單」、「死不全面電子化」、「那就不用掛號啊，奇怪的機制」。

還有人提醒，由於涉及代簽與冒名領取，恐怕已不只是偷拿紀念品那麼簡單，「偽造文書蠻重的喔」、「公訴罪，報警就會查了」、「這一定抓得到」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台泥 股東紀念品

延伸閱讀

台股版VT傳7-8月上市…竟是「不配息」！清流君：這檔ETF非常值得期待

台版VT非亂七八糟的「精選指數」且包括新興市場！哆啦王：台灣發行直接投資全球股市

9天急縮251億元！00981A規模驟減近一成…超馬芭樂：被迫賣股求現恐引沉重賣壓

大盤走空主動式型ETF怎麼辦？網憂熱門股過度集中恐引發「蜈蚣式」多殺多踩踏

相關新聞

三星電子工會宣布全面罷工！網友喊「記憶卡蛙集合」：台股是利多還利空？

三星電子工會宣布將於21日發動全面罷工，因勞資談判破裂引發市場熱議。股板上，許多投資人討論罷工對台股與記憶體報價的影響，部分網友認為可能為台灣供應鏈帶來利多。反之，也有人警示可能對整體AI供應鏈造成利空。

韓散戶比台灣人還瘋？公務員貸款17億韓元重押SK海力士…網驚呼：真實版魷魚遊戲

韓國散戶熱潮掀起，公務員貸款17億韓元重押SK海力士，年輕人紛紛以高槓桿押注股市，引發討論。網友形容現狀為「真實版魷魚遊戲」，反映社會壓力與翻身難度。

台股高檔修正引緊張？金管會喊基本面穩健…網：4萬點跌1500點其實「不到5％」

台股近期大跌，19日重挫716.26點，金管會強調基本面穩健，並指出本益比及上市櫃營收仍具成長。然而，PTT網友對此反應熱烈，批評官方言論多離不開「基本麵」梗，並對市場情緒產生不同看法。

股東會紀念品也能偷？台泥（1101）遭神祕代簽…網怒轟：一定抓得到的公訴罪

台泥股東會紀念品遭盜領，引發網友熱議。一名股民未收到通知，卻發現紀念品早已被他人代簽領走。事件曝光後，網友質疑制度老舊，呼籲加強監管。

大盤走空主動式型ETF怎麼辦？網憂熱門股過度集中恐引發「蜈蚣式」多殺多踩踏

隨著主動式ETF人氣飆升，投資者關心其在熊市中的表現。網友擔心熱門股過度集中，可能導致互踩踏的情況，引發「蜈蚣式」崩盤。而另外一些人則認為，主動式ETF的優勢在於相對抗跌，能減少損失。

專家預言「記憶體價格下跌」股價恐見頂？網酸：高檔利空騙人出貨

三星電子前DS部門負責人、現任顧問慶桂顯近日示警，全球記憶體市場最快將於明年下半年開始出現實質性價格下跌，引發PTT股板熱烈討論。由於近期AI題材帶動記憶體族群狂飆，如今突然冒出「供過於求」警告，也讓不少投資人聯想到當年的航運股崩跌，不少網友更直呼「記憶體is over」、「航運2.0來了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。