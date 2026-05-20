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大盤走空主動式型ETF怎麼辦？網憂熱門股過度集中恐引發「蜈蚣式」多殺多踩踏

聯合新聞網／ 綜合報導
針對網友好奇主動式ETF在空頭時的操作，PTT眾人點出提高現金與轉進金融電信是防禦策略；但同時也示警若持股過度集中，一旦面臨市場反轉恐引發投信互相調節的多殺多風險。中央社
針對網友好奇主動式ETF在空頭時的操作，PTT眾人點出提高現金與轉進金融電信是防禦策略；但同時也示警若持股過度集中，一旦面臨市場反轉恐引發投信互相調節的多殺多風險。中央社

近年主動式ETF愈來愈熱門，不少投資人被「主動選股、汰弱留強」的特色吸引。不過有網友在PTT發文，好奇如果遇到大盤走空、盤勢不好時，主動式ETF究竟會怎麼操作？是提高現金部位、轉進金融電信，還是其實也只能跟著市場一起跌？

原PO表示，之前看了不少主動式ETF宣傳影片，大多強調經理人能靠快速調整持股，在多頭市場跑贏大盤，因此好奇空頭市場來臨時，主動式ETF會怎麼應對，「難道會是增持台積電，減少大跌的可能嗎？」

貼文曝光後，網友討論相當熱烈，不少人認為，主動式ETF在空頭時最大的挑戰，其實是「規模與流動性」。尤其熱門股若持股過於集中，一旦市場反轉，可能會形成投信彼此調節、互相踩踏的情況「一間砍 其他跟著砍 ETF蜈蚣 多殺多」、「主動式崩盤」、「主動賣>大盤跌>主動被迫調整>續崩」、「怎麼上去 怎麼下來」。

也有不少網友提到，部分主動式產品在震盪行情中，會逐漸提高金融、電信等防禦型類股配置。「你看985操作阿，不久前才換電信金融」、「中華電信：別忘了我是資金的避風港」、「全換金融跟電信會不會」。

另外也有人討論ETF的現金水位問題，認為部分產品會保留一定比例現金，作為市場震盪時的緩衝空間。

另一派網友則認為，主動式ETF本來就不是保證只漲不跌，而是希望做到「跌得比大盤少」。「大盤跌20%，主動式只跌10%也算成功」、「投資ETF、基金本來就不是拼短線」、「漲多跌少就很厲害了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 中華電信

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