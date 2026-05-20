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黃金主升段告終？今年降息落空還要升息…詹璇依兩大策略：空手可開始慢慢布局好機會
財經主持人詹璇依表示，針對近期市場詢問為何應該賣出黃金，主要原因在於黃金過往主要受惠於降息環境，因為降息會降低持有黃金的機會成本。
然而，若目前利率環境發生翻轉，尤其是從最新FedWatch數據來看，今年內不僅可能不會降息，年底前甚至有高達五成的機率會進一步升息。
詹璇依強調，一旦進入升息環境，就代表黃金這一波的主升段已經宣告結束，因此建議先前有獲利的投資部位，目前應該先全部出清並獲利了結。
不過，詹璇依也針對過去完全沒有進場的投資人提出看法...
她認為現階段反而是空手者可以開始慢慢布局的好機會；若以2022年當時大幅升息的歷史經驗來看，金價當年除了走出一波下跌段之外，隨後也盤整了一整年，一直到後續的2023年與2024年才開啟這一波強勁的漲勢。
因此，詹璇依評估目前這個時間點，對於喜歡黃金的投資人而言，反而是可以進場佈局的良機，而先前已經賺錢的人則可以率先落袋為安，因為從目前技術線型來看，黃金確實已經走入了一個下降軌道。
◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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