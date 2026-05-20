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30年美債殖利率突破5.15%！準Fed主席曾反買債…市場驚恐：18年美債安全網要消失了

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著30年期美債殖利率突破5.15%，市場焦點轉向即將接掌聯準會且公開反對買債的華許，其鷹派立場引發市場擔憂長達18年的Fed債市安全網將消失。中央社
隨著30年期美債殖利率突破5.15%，市場焦點轉向即將接掌聯準會且公開反對買債的華許，其鷹派立場引發市場擔憂長達18年的Fed債市安全網將消失。中央社

美國長天期公債殖利率近期大幅走高，30年期美債殖利率突破5.15%，市場最擔心的關鍵人物，正是即將接掌聯準會（Fed）的Kevin Warsh。

因他長期以來公開反對聯準會買入債券，甚至在2011年因不滿QE政策辭去Fed理事職務，這也讓市場開始擔憂，過去18年來Fed對債市的「安全網」可能真的要消失了。

報導指出，Kevin Warsh過去始終批評聯準會透過量化寬鬆（QE）大量買債的做法，並主張縮減Fed高達6.7兆美元的資產負債表。

市場現在害怕，就是未來即使再發生金融風暴或市場崩跌，Fed也未必願意像過去那樣進場護盤買債。

也因此，市場開始重新定價美債風險。除了伊朗戰爭推升油價、通膨壓力升溫之外，「Fed未來可能不救債市」這件事，被認為才是這波殖利率飆升的核心原因。巴克萊分析師甚至預測，30年期美債殖利率上看5.5%並非不可能。

PTT網友看到消息後反應激烈，不少人直接唱衰美債，「自己人才知道美債是垃圾」、「連Fed都不買」、「笑死 自己都不買」、「這個債沒人要了」、「美債=垃圾」。也有人開始擔心債券ETF投資人壓力，「債蛙何去何從」、「99美債995」、「還有債蛙嗎」。

不過，也有另一派網友認為，事情未必真會走到完全不救市，因為高利率最終還是會反傷美國自己，「不可能，該買的時候還是會買」、「怎麼可能不買？到時候利率升高看你不被川普掐死」、「川不會找一個人來搞自己，應該橋好了」、「喊一喊而已 當初鮑威爾也根本不想買美債」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯準會 殖利率 美國

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