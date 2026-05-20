台股暴跌700點中華電（2412）卻創歷史新高！大漲4％登144元…股添樂：少了網路線只是原始人

＊原文發文時間為5月19日

中華電信（2412）表示：「前陣子看著你們天天創新高、天天攻佔新聞版面，現在做頭的做頭、跌停的跌停，都沒力了吧？？該換我了吧？？」

今天台股下跌700點，中華電信逆勢上漲4%，股價來到最高144塊，用長紅棒創下歷史新高。

一般公司要是順利轉型AI，各種新聞那是少不了的。而我認真尋找一下中華電信今天有什麼利多新聞，結果，還真的找不到。

後來想想，是了，咱中華電作為定存股的最後良心，上漲還需要理由嗎？還需要蹭AI嗎？

NO~~不需要！

當護國神山，遭遇空頭逆襲；當神山夥伴們，一個個崩的一蹋糊塗。咱中華電挺身而出，一肩扛起多頭的主控地位。畢竟發展AI的基礎，是算力、是能源、是AI基建。

你說你有CHATGPT、GEMINI、CLAUDE，但是少了咱中華電的網路線，你只能是個原始人。

截至最新數據，中華電今年以來跑出了9.2%的漲幅。

先別急著噴，我知道你想說，這個數字可能只是你庫存那檔主動型ETF一周的漲幅。

但是你要知道，咱中華電作為台股指標公用事業龍頭，天生就不是跟血脈噴張的科技股比拚績效的。咱比拚的，是銀行定存利率、是通貨膨脹率、是大盤殖利率。

這麼多年來，中華電長年維持約4%的現金殖利率，這個數字不僅高過銀行定存、也高過通膨數字、當然也遠高過當前台股的現金殖利率（目前不到2%）

在股市走跳，無論是抗通膨、還是尋找類公債屬性、或績優質押標的，還是公園講股、比拚身家，咱中華電，都可以是你最值得信賴、最不漏氣的一檔股票。

不過，我目前是一張都沒有。

雖然今天看著很羨慕，但暫時還是沒打算持有。

不好意思中華電，借我蹭一下，謝謝大家。

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