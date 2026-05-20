專家預言「記憶體價格下跌」股價恐見頂？網酸：高檔利空騙人出貨

三星電子前DS部門負責人、現任顧問慶桂顯近日示警，全球記憶體市場最快將於明年下半年開始出現實質性價格下跌，引發PTT股板熱烈討論。由於近期AI題材帶動記憶體族群狂飆，如今突然冒出「供過於求」警告，也讓不少投資人聯想到當年的航運股崩跌，不少網友更直呼「記憶體is over」、「航運2.0來了」。

根據原新聞內容，慶桂顯指出，中國半導體廠商正快速擴產，預計新增產能將在2027年至2028年間大量釋出，屆時全球記憶體市場可能出現供給過剩。此外，他也警告，若AI巨頭未來發現投資報酬不如預期，恐縮減資本支出，進一步衝擊記憶體需求。慶桂顯並坦言，韓國半導體產業過度依賴記憶體，在IC設計等高附加價值領域仍相對弱勢。

原PO則在PTT發文提到，除了三星前高層示警之外，Seagate近期也對產能過剩發出警告，認為記憶體族群今天遭遇利空突襲。此話題立刻掀起大量討論，不少人開始擔心近期狂飆的記憶體概念股是否真的已經見頂，「股價是不是已經提前反映到2028年」。

不過，多數網友第一時間並沒有完全相信這套說法，反而認為是「鬼故事」、「出貨文」。有人笑稱「還有一年可以爽」、「高檔利空新聞正常演出」，也有人直言「每次高點都會冒出這種新聞」。許多人更回憶起過去航運股經驗，認為市場總是在景氣最熱時開始討論「overbooking」、「景氣反轉」，因此不少人將這波稱為「航運2.0」。

另一派網友則開始認真分析供需結構。有些人指出，中國雖然積極擴產，但目前真正缺的是HBM高頻寬記憶體，而中國仍難切入高階AI記憶體供應鏈，「中國能做的不等於AI市場需要的」。也有人認為，若AI資本支出真的縮減，那受害的不會只有記憶體，而是整個AI供應鏈，「如果AI泡沫，第一個倒楣的可能是台積電」。

此外，還有不少人把焦點放在慶桂顯本人。有網友翻出，他過去曾低估HBM需求、削減相關投資，最後遭撤換，因此對其判斷抱持懷疑態度，「查一下他為什麼變前總裁就知道了」。也有人酸，「三星自己罷工問題都還沒解決，先別管全球市場」。

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