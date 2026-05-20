英特爾喊晶圓代工大突破！網憂美國鐵了心「扶植Intel」：下季財報見真章

英特爾執行長陳立武近日接受CNBC訪問時表示，18A先進製程良率提升超乎預期，下半年還將迎來多家外部客戶投片，引發PTT股板熱烈討論。一名網友分享相關新聞後直言，「看起來下半年已經有很多客戶轉單給Intel」，認為川普政府正鐵了心要把晶圓代工市占拉回美國，因此美企也會被迫配合。貼文曝光後，大量網友開始討論英特爾是否真的重返榮耀，甚至出現滿滿「GG is over」洗版聲浪。

根據媒體報導，陳立武指出，英特爾18A製程目前良率改善速度已達業界最佳水準，每月可提升7%至8%，且已有越來越多外部客戶接觸晶圓代工合作。他也透露，今年下半年將有多名客戶正式投片，並強調下一代14A製程未來有望與台積電並駕齊驅。陳立武同時將晶圓代工拉高到美國國家戰略層級，強調美國必須將部分先進晶片產能移回本土。

一名網友在PTT發文，他認為，美國政府顯然已開始全力扶植Intel，「川普鐵了心要把市占拿回美國」，因此未來美企轉單給Intel恐怕不只是商業選擇，更帶有政治壓力。這番說法也獲得不少網友共鳴，有人直言「美國親兒子起飛」、「愛用國貨之美利堅版」，還有人認為在美國政府支持下，Intel重新站穩晶圓代工並非不可能。

留言區最熱門的反應則是大量「GG完了」梗文。許多網友狂刷「GG888888」、「GG is over」、「台積電掰了」，甚至戲稱「立武探大吉」、「立武碳吉某」。也有人認為，台積電過去壟斷太久，本來就遲早會有人追上，「市場比較健康」、「代工大餅夠大，不用擔心GG」。部分人更指出，美國政府持股與政策力挺Intel，與台積電所面對的政治環境完全不同。

不過，也有不少網友對Intel說法保持懷疑。有人質疑「實際數據拿出來好嗎」，認為目前仍停留在吹風向階段；也有人指出，Intel過去多次喊話技術突破，最終量產與成本問題仍未解決，「下季財報見真章」。部分科技業背景網友則強調，台積電目前產能仍滿載、客戶需求未減，「科技業根本沒人在擔心GG」，認為短期內台積電地位仍難被撼動。

此外，討論也延伸到台積電人才與技術外流。有不少網友提到近期跳槽Intel的台積電前高層與工程師，認為「有人帶槍投靠當然進步快」，甚至出現對「背骨仔」的激烈批評。也有人分析，美國現在等於透過政策、資金與人才全面扶植本土半導體供應鏈，「台積電最大的敵人不是技術，而是美國國家力量」。

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