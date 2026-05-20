快訊

520大禮包！賴總統宣布：0到18歲每人每月5000元成長津貼

詐騙逼死豐原王家一家五口 「李團長」詐欺重判11年

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」！受訓內容曝光 部分已赴烏作戰

聽新聞
0:00 / 0:00

英特爾喊晶圓代工大突破！網憂美國鐵了心「扶植Intel」：下季財報見真章

聯合新聞網／ 綜合報導
英特爾執行長陳立武表示，18A先進製程良率驚人提升，將迎來多家外部客戶投片，顯示美國政府正全力扶植Intel，並可能影響晶圓代工市場格局。網友熱議「GG完了」，台積電面臨競爭壓力。路透
英特爾執行長陳立武表示，18A先進製程良率驚人提升，將迎來多家外部客戶投片，顯示美國政府正全力扶植Intel，並可能影響晶圓代工市場格局。網友熱議「GG完了」，台積電面臨競爭壓力。路透

英特爾執行長陳立武近日接受CNBC訪問時表示，18A先進製程良率提升超乎預期，下半年還將迎來多家外部客戶投片，引發PTT股板熱烈討論。一名網友分享相關新聞後直言，「看起來下半年已經有很多客戶轉單給Intel」，認為川普政府正鐵了心要把晶圓代工市占拉回美國，因此美企也會被迫配合。貼文曝光後，大量網友開始討論英特爾是否真的重返榮耀，甚至出現滿滿「GG is over」洗版聲浪。

根據媒體報導，陳立武指出，英特爾18A製程目前良率改善速度已達業界最佳水準，每月可提升7%至8%，且已有越來越多外部客戶接觸晶圓代工合作。他也透露，今年下半年將有多名客戶正式投片，並強調下一代14A製程未來有望與台積電並駕齊驅。陳立武同時將晶圓代工拉高到美國國家戰略層級，強調美國必須將部分先進晶片產能移回本土。

一名網友在PTT發文，他認為，美國政府顯然已開始全力扶植Intel，「川普鐵了心要把市占拿回美國」，因此未來美企轉單給Intel恐怕不只是商業選擇，更帶有政治壓力。這番說法也獲得不少網友共鳴，有人直言「美國親兒子起飛」、「愛用國貨之美利堅版」，還有人認為在美國政府支持下，Intel重新站穩晶圓代工並非不可能。

留言區最熱門的反應則是大量「GG完了」梗文。許多網友狂刷「GG888888」、「GG is over」、「台積電掰了」，甚至戲稱「立武探大吉」、「立武碳吉某」。也有人認為，台積電過去壟斷太久，本來就遲早會有人追上，「市場比較健康」、「代工大餅夠大，不用擔心GG」。部分人更指出，美國政府持股與政策力挺Intel，與台積電所面對的政治環境完全不同。

不過，也有不少網友對Intel說法保持懷疑。有人質疑「實際數據拿出來好嗎」，認為目前仍停留在吹風向階段；也有人指出，Intel過去多次喊話技術突破，最終量產與成本問題仍未解決，「下季財報見真章」。部分科技業背景網友則強調，台積電目前產能仍滿載、客戶需求未減，「科技業根本沒人在擔心GG」，認為短期內台積電地位仍難被撼動。

此外，討論也延伸到台積電人才與技術外流。有不少網友提到近期跳槽Intel的台積電前高層與工程師，認為「有人帶槍投靠當然進步快」，甚至出現對「背骨仔」的激烈批評。也有人分析，美國現在等於透過政策、資金與人才全面扶植本土半導體供應鏈，「台積電最大的敵人不是技術，而是美國國家力量」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

英特爾 台積電 美國 台股 半導體

延伸閱讀

台版VT要來了？股民「不用再跨海」卻一憂一喜：內扣很難比美股低

台股版VT傳7-8月上市…竟是「不配息」！清流君：這檔ETF非常值得期待

9天急縮251億元！00981A規模驟減近一成…超馬芭樂：被迫賣股求現恐引沉重賣壓

台版VT非亂七八糟的「精選指數」且包括新興市場！哆啦王：台灣發行直接投資全球股市

相關新聞

大盤走空主動式型ETF怎麼辦？網憂熱門股過度集中恐引發「蜈蚣式」多殺多踩踏

隨著主動式ETF人氣飆升，投資者關心其在熊市中的表現。網友擔心熱門股過度集中，可能導致互踩踏的情況，引發「蜈蚣式」崩盤。而另外一些人則認為，主動式ETF的優勢在於相對抗跌，能減少損失。

專家預言「記憶體價格下跌」股價恐見頂？網酸：高檔利空騙人出貨

三星電子前DS部門負責人、現任顧問慶桂顯近日示警，全球記憶體市場最快將於明年下半年開始出現實質性價格下跌，引發PTT股板熱烈討論。由於近期AI題材帶動記憶體族群狂飆，如今突然冒出「供過於求」警告，也讓不少投資人聯想到當年的航運股崩跌，不少網友更直呼「記憶體is over」、「航運2.0來了」。

黃金主升段告終？今年降息落空還要升息…詹璇依兩大策略：空手可開始慢慢布局好機會

財經主持人詹璇依指出，因利率環境轉變，黃金的主升段可能已結束，建議有獲利的投資者盡速了結。對於未進場的投資者，她認為可逐步佈局，因歷史經驗顯示，金價在升息後有盤整的可能。

英特爾喊晶圓代工大突破！網憂美國鐵了心「扶植Intel」：下季財報見真章

英特爾執行長陳立武近日接受CNBC訪問時表示，18A先進製程良率提升超乎預期，下半年還將迎來多家外部客戶投片，引發PTT股板熱烈討論。一名網友分享相關新聞後直言，「看起來下半年已經有很多客戶轉單給Intel」，認為川普政府正鐵了心要把晶圓代工市占拉回美國，因此美企也會被迫配合。貼文曝光後，大量網友開始討論英特爾是否真的重返榮耀，甚至出現滿滿「GG is over」洗版聲浪。

30年美債殖利率突破5.15%！準Fed主席曾反買債…市場驚恐：18年美債安全網要消失了

30年期美債殖利率突破5.15%，市場擔憂即將接掌聯準會的Kevin Warsh不再進場買債，過去18年的「安全網」恐消失。分析師預測殖利率可能上看5.5%，引發網友激烈討論對美債的信心。

台股暴跌700點中華電（2412）卻創歷史新高！大漲4％登144元…股添樂：少了網路線只是原始人

台股今日暴跌700點，但中華電信（2412）逆勢上漲4%，股價創歷史新高144元。中華電信仍被視為穩健的投資選擇，長期維持約4%的現金殖利率，成為抗通脹及尋求穩定收益的投資者的信賴股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。