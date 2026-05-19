當沖順勢盤致開平走低！郭哲榮獨家預言「結算見轉折」提醒：別等反彈才後悔

台股市場今日高檔劇烈震盪，大盤開紅盤後一路走低，終場加權指數大跌716.26點、以40175.56點作收，跌幅達1.75%，成交量更放大至1341.92萬張。

對此，摩爾證券投顧分析師郭哲榮指出，台股在一個多月大漲萬點後，高位階放大震盪屬正常現象，多頭市場本就「緩漲急跌」，拉回修正反而是用力買進的良機。

針對大跌主因，郭哲榮分析是受到周三結算前的「當沖順勢盤」影響，加上美股科技股回檔所致。

美股回跌起因於記憶體大廠希捷（Seagate）執行長表示暫不急著建廠，引發市場擔憂產能不足，衝擊希捷大跌近7%、美光（Micron）及晟碟（SanDisk）跌逾5%。

然而郭哲榮反向思考，不急著建廠能限制供給並維持報價，「供不應求對股價是最大利多」，記憶體族群今日重挫反而是被嚴重委屈的低接機會。

個股部分，郭哲榮點名被動元件龍頭國巨（2327）逆勢創分拆新高，預示下半年恐迎缺貨潮；世界先進（5347）遭台積電出清8%持股雖致昨日跌停，但今日隨即逆勢反彈，屬於短空長多，股價可望重返榮耀。

此外，帆宣（6196）與精材（3374）短線跌幅已深，隨時有望反轉；而跌停的南亞科（2408）與群聯（8299）純受美股拖累，不擴產利多未變，錯過先前行情的投資人更應趁跌深用力承接。

郭哲榮重申其獨家發現的「結算見轉折」規律，歷史上多次驗證結算日往往就是大盤相對低點，並呼籲投資人，面對結算前的當沖洗盤切勿恐慌殺低，應把握這波修正的黃金買點，別等市場再度V轉向上才後悔莫及。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。