川普狂言「若早用關稅就沒台灣、台積電」網吐槽：你2016到2020年不就是美國總統？

美國總統川普近期接受《財星》專訪時，再度點名台灣與台積電，直言若他更早擔任總統，「英特爾現在就會掌握所有生意，也就不會有台灣（there would be no Taiwan）」，相關發言曝光後，再度引發市場與PTT網友熱議。

根據報導，川普談到美國政府去年與英特爾達成協議，由政府注資57億美元換取10%股權，並稱如果當年美國提早透過關稅保護英特爾，晶片產業主導權就不會落到台積電手上。他也強調自己相當喜歡英特爾執行長陳立武，甚至笑稱當初應該要求更多股權。

不過，PTT網友對川普說法普遍不買單，不少人直接吐槽，「講得好像之前沒當過總統一樣」、「請問這位大哥，2016-2020年美國總統是哪位？」、「第一任的時候台積電就領先全球了，你現在才說？」、「Intel是自己把自己玩死的 關台灣屁事」。也有人認為，美國半導體衰退問題根本不是關稅能解決，而是產業文化與人才結構早已改變。

另一派網友則認為，川普近來頻頻對台積電開砲，其實反映美國對晶片主導權的焦慮，「狂嘴台灣、踩台積，結果美企還是照下單」、「台積電坦蕩蕩，英特爾還剽竊台積機密」、「川普就是要台積電都搬去美國」、「最配合的還要被糟蹋」。也有人直言，美國真正想要的並不是整個台灣，而是台灣的半導體供應鏈與技術能力。

此外，也有不少留言開始討論「疑美論」與台美關係，「台灣最軟啊，隨便嗆一下就跪下來送錢送廠」、「整碗端去吃還嫌」、「被踹幾腳仍然狂舔」、「美國不為自己難道為了台灣」。但也有人認為，川普這類言論更多是在講給美國選民聽，「他這屁話是講給美國選民聽的」、「川寶的選民愛聽這套論述」、「不能檢討美國人自己不努力」。

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