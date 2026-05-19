快訊

身體留2樓、頭部掉1樓…台南眼科診所女員工亡 疑貨梯故障釀禍

麥當勞宣布漲價！超值全餐漲5元、平均漲幅1.3%

川習會的東亞地緣戰略關鍵字：北韓無核化是美中共識嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

川普狂言「若早用關稅就沒台灣、台積電」網吐槽：你2016到2020年不就是美國總統？

聯合新聞網／ 綜合報導
川普直言若他更早當總統，晶片主導權就不會落到台積電手上、甚至不會有台灣；這番話引來網民紛紛揪出其2016至2020年的執政任期犀利吐槽。（歐新社）
川普直言若他更早當總統，晶片主導權就不會落到台積電手上、甚至不會有台灣；這番話引來網民紛紛揪出其2016至2020年的執政任期犀利吐槽。（歐新社）

美國總統川普近期接受《財星》專訪時，再度點名台灣與台積電，直言若他更早擔任總統，「英特爾現在就會掌握所有生意，也就不會有台灣（there would be no Taiwan）」，相關發言曝光後，再度引發市場與PTT網友熱議。

根據報導，川普談到美國政府去年與英特爾達成協議，由政府注資57億美元換取10%股權，並稱如果當年美國提早透過關稅保護英特爾，晶片產業主導權就不會落到台積電手上。他也強調自己相當喜歡英特爾執行長陳立武，甚至笑稱當初應該要求更多股權。

不過，PTT網友對川普說法普遍不買單，不少人直接吐槽，「講得好像之前沒當過總統一樣」、「請問這位大哥，2016-2020年美國總統是哪位？」、「第一任的時候台積電就領先全球了，你現在才說？」、「Intel是自己把自己玩死的 關台灣屁事」。也有人認為，美國半導體衰退問題根本不是關稅能解決，而是產業文化與人才結構早已改變。

另一派網友則認為，川普近來頻頻對台積電開砲，其實反映美國對晶片主導權的焦慮，「狂嘴台灣、踩台積，結果美企還是照下單」、「台積電坦蕩蕩，英特爾還剽竊台積機密」、「川普就是要台積電都搬去美國」、「最配合的還要被糟蹋」。也有人直言，美國真正想要的並不是整個台灣，而是台灣的半導體供應鏈與技術能力。

此外，也有不少留言開始討論「疑美論」與台美關係，「台灣最軟啊，隨便嗆一下就跪下來送錢送廠」、「整碗端去吃還嫌」、「被踹幾腳仍然狂舔」、「美國不為自己難道為了台灣」。但也有人認為，川普這類言論更多是在講給美國選民聽，「他這屁話是講給美國選民聽的」、「川寶的選民愛聽這套論述」、「不能檢討美國人自己不努力」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 川普 關稅 英特爾

延伸閱讀

00999A第1季卡位、2季領滿、3季換股！四季調配策略曝光…阿格力：除息接力賽賺超額報酬

台股暴衝4萬點...00981A績效能贏正二？小童分析：時間拉長槓桿更強勢、但風險也更大

大盤修正逢低布局首選是00935？主動式全輸它今年大漲82％ 股添樂：內建AI三巨頭

00403A留20％現金！台股高檔經理人拒絕盲目做多…棒棒曝雙面刃：風控與拖累績效

相關新聞

當沖順勢盤致開平走低！郭哲榮獨家預言「結算見轉折」提醒：別等反彈才後悔

台股今日大跌716.26點，終場收40175.56點，跌幅達1.75%。郭哲榮分析，當沖順勢盤及美股科技股回檔是主因，並強調修正是佈局良機，呼籲投資人把握買點，勿等反彈才後悔。

川普狂言「若早用關稅就沒台灣、台積電」網吐槽：你2016到2020年不就是美國總統？

川普在《財星》專訪中表示，若早在總統任內使用關稅，英特爾將主導晶片市場，台積電不會存在。此言論引發PTT網友熱議，批評其為「言之無物」，並指出美國半導體問題非僅關稅可解決。

美著名投資者建議「清空美股」！網不買單：每年都在喊崩盤

傳奇投資人羅傑斯（Jim Rogers）近日再度示警全球金融風暴即將來襲，甚至建議投資人「清空美股」，改持有黃金與白銀，引發PTT股板熱烈討論。由於羅傑斯近年多次喊空市場，網友反應兩極，不少人認為他「每年都在喊崩盤」，早已成為市場知名反指標，但也有部分投資人認為，全球債務與AI泡沫問題確實值得警惕。

SpaceX傳最快6月上市！他憂利多出盡「逃命潮」 網挺：現在不上車就來不及

市場盛傳SpaceX最快將於6月IPO掛牌，加上美國總統川普近期頻頻釋出「太空軍（Space Force）」相關訊號，帶動台股低軌衛星概念股18日全面噴出，包括昇達科、華通、耀登、啟碁等個股同步強攻漲停，引發PTT股板熱烈討論。許多網友關注這波題材究竟只是短線炒作，還是低軌衛星產業正式進入新一輪多頭循環，也有人擔憂若SpaceX IPO延期，恐掀起一波逃命潮。

他信貸280萬慘虧百萬⋯又買130張群創+記憶體股！爽賺270萬經歷曝

近年股市熱絡，一名37歲男子在Dcard分享，自己原本只是百大企業上班族，因聽同事推薦辦理信貸投入股市，希望能提早達成財富自由，沒想到歷經美債與欣興重挫，一度虧損上百萬元，最後靠群創與記憶體族群成功翻身，總計獲利約270萬元。貼文曝光後引發熱議，不少網友認為原PO操作風格過於積極，也有人直言「買大盤可能賺更多」，掀起關於槓桿投資與主動操作的討論。

台股4萬點月線保衛戰開打？網友仍看好「買點顯現」：年底上5萬

美股上周五出現股債雙殺，費城半導體指數重挫逾4%，連帶拖累台指期夜盤大跌近500點，也讓市場開始擔憂台股「4萬點保衛戰」是否正式開打。PTT股板隨即掀起熱議，許多網友關注台積電是否將成為壓垮大盤的最後關鍵，也有人開始討論若大盤回檔，哪些族群能成為避風港。對於分析師點名的「記憶體、實體AI、防守型價值股」三大防守板塊，網友看法則相當分歧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。