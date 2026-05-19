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風險債回溫 三大主要債市全數淨流入

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國通膨意外增溫，債市近全面下跌。根據美銀引述 EPFR 統計資料顯示，在市場震盪之際，投資資金仍持續流入債市，截至2026年5月7日至13日，投資等級債券淨流入仍維持逾百億美元的力道，非投資等級債與新興市場債同步轉為淨流入。

針對近期債市表現，安聯投信表示，美國CPI與PPI皆大幅超乎預期，使市場對聯準會今年降息的預期持續下降，美國10年期公債殖利率回升到4.5%以上，債券近乎全面下跌，其中僅通膨連結債收漲；受惠於美股再創新高，連帶可轉債上漲2.06%，累積今年迄今上漲近兩成。

美國4月CPI年比增加幅度創近三年最快；能源成本推動美國4月生產者價格指數（PPI）創2022年以來最大升幅，核心PPI漲幅也達到三年多來最高。目前10年期美債殖利率處於十個月高點。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，企業投資、消費支出（受惠於減稅與退稅）、監管放寬、能源與國防開支，以及信貸擴張，都將支撐實質GDP成長。

謝佳伶表示，相對而言，中東衝突若長期化，將拉長復甦週期，推遲原物料市場、供應鏈及地緣政治回歸穩定的時程，後續仍將持續密切關注情勢發展，包括能源價格走高對消費、毛利、營收、通膨、公債殖利率、貨幣政策及資本支出計畫的潛在影響。

展望後市，謝佳玲表示，觀察近期，相關指標如美股VIX指數、美債MOVE指數（債市波動度）顯示股債波動穩定，違約指數回落；儘管市場仍存有變數；不過，對今年市場展望維持不變，風險性資產仍具備修復或進一步上漲的空間。其中，可轉債後市表現仍可期，而非投資級債則可望延續類似票息報酬。由於具備防禦特性，包括可轉債與非投資級債在降低市場波動方面扮演一定程度的角色。

謝佳伶表示，透過多元收益來源與跨資產分散策略，以掌握長期投資機會並優化風險報酬，仍是面對市場波動頻繁的較佳應對策略。

債券基金資金流向。資料來源：美銀、EPF
債券基金資金流向。資料來源：美銀、EPF

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債市 債券 通膨

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