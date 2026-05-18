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台股閃崩千點「照妖鏡」來了？ 謝金河點名示警：6家公司要小心

聯合新聞網／ 綜合報導
受到上周五美股走弱，以及權值股同步疲弱影響，台股今天早盤賣壓湧現，盤中一度重挫逾千點，最低來到40,170點，但隨後跌勢趨緩。記者胡經周／攝影
受到上周五美股走弱，以及權值股同步疲弱影響，台股今天早盤賣壓湧現，盤中一度重挫逾千點，最低來到40,170點，但隨後跌勢趨緩。記者胡經周／攝影

台股站上4萬點後波動加劇，18日盤中一度重挫逾千點，引發市場對高基期個股修正的憂慮。財信傳媒董事長謝金河日前在臉書發文提醒，每年季報出爐後，正是檢驗股價是否超漲的重要時刻，尤其今年光通訊題材火熱，不少公司股價已大幅反映未來成長想像，但實際獲利結構卻未必跟得上。

謝金河於15日指出，部分企業本業表現有限，卻透過處分股票或投資收益拉高獲利，投資人應特別留意。他點名波若威（3163）、中環（2323）、皇翔（2545）、炎洲（4306）、單井（3490）、映泰（2399）6家公司，提醒若企業過度熱衷股票價差，當股市大幅回檔時，恐對公司營運與財務表現造成衝擊。他也以「老人與狗效應」形容部分光通訊個股漲勢過快，認為股價可能已提前反映到2028年甚至2029年。

其中，謝金河提到，波若威首季雖有獲利，但主要來自出售上詮股票；中環近來頻繁買賣群聯、南亞科、聯發科等個股，本業獲利能力則不突出，「進出股票儼然像證券自營商」。他強調，企業價值終究應回到本業長期競爭力，「水能載舟，亦能覆舟」，投資人不宜只看業外收益。

從股價表現來看，謝金河點名的6檔個股在15日至18日的兩個交易日走勢分歧。波若威18日收900元，下跌50元、跌幅5.26%，修正最明顯；中環下跌2.36%；皇翔下跌1.06%。不過，炎洲上漲2.26%；單井上漲2.44%；映泰小漲0.33%。也顯示在台股大盤急震之下，遭點名個股並未全面重挫。

相關文章被轉貼至PTT股板後，也引發鄉民熱議。不少網友反而以反指標角度看待，留言稱「穩了，要5萬點了」、「反指標不得不信」、「老謝拯救今天的台股了」；也有人認同風險警訊，點出被點名個股若本業支撐不足，後續波動恐更劇烈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

謝金河 波若威 中環 台股 皇翔

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