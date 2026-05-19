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他信貸280萬慘虧百萬⋯又買130張群創+記憶體股！爽賺270萬經歷曝

聯合新聞網／ 綜合報導
37歲男子透過信貸投資股市，雖初期虧損超過百萬，最終靠群創與記憶體股翻身，獲利270萬。貼文引發熱議，許多網友對其操作風格提出不同看法，並建議選擇穩健投資。。聯合報系資料照
37歲男子透過信貸投資股市，雖初期虧損超過百萬，最終靠群創與記憶體股翻身，獲利270萬。貼文引發熱議，許多網友對其操作風格提出不同看法，並建議選擇穩健投資。。聯合報系資料照

近年股市熱絡，一名37歲男子在Dcard分享，自己原本只是百大企業上班族，因聽同事推薦辦理信貸投入股市，希望能提早達成財富自由，沒想到歷經美債欣興重挫，一度虧損上百萬元，最後靠群創與記憶體族群成功翻身，總計獲利約270萬元。貼文曝光後引發熱議，不少網友認為原PO操作風格過於積極，也有人直言「買大盤可能賺更多」，掀起關於槓桿投資與主動操作的討論。

原PO表示，自己目前37歲，在百大企業擔任主管職，年薪早在6年前就突破百萬元，名下已有房有車，但過去存款始終不高，因此決定透過信貸借出280萬元投入股市。他透露，最初買進50張美債ETF與10張欣興，不料後續受到川普政策與市場變化衝擊，欣興慘賠約70萬元停損出場，美債也虧損30萬元，投資之路一度陷入低潮。

不過，原PO之後轉戰群創，買進130張股票，剛好搭上2025年底後的面板反彈行情。他指出，群創股價從13元一路飆升至29元，自己最終在23.9元附近出場，包含股息共獲利約140萬元，之後再將資金轉進記憶體族群，近期又成功賺進130萬元。目前已全數出清持股、暫時空手，但也坦言現在非常擔心市場崩盤，因此發文詢問大家是否有更穩健的投資建議。

多數網友則認為，原PO最大的問題其實是投資心態。有網友直言，「你的恐懼心態，很難賺到真正的大錢」，認為市場最大獲利往往來自長期持有，而不是頻繁進出；也有不少人建議乾脆買0050等大盤ETF，「買大盤都比你多」、「不會選股就買0050」，認為以原PO目前資產規模與風險承受能力，其實更適合穩定型投資。

此外，也有不少網友針對原PO操作內容提出不同看法。有人認為「欣興如果沒賣，現在可能賺更多」，也有人推薦「被動元件」、「正2 ETF」等標的，甚至有自稱可「穩定年賺20%」的留言出現。不過，也有網友質疑原PO是否真的有實際下單，「沒單都是唬爛」，另有較保守派留言認為，原PO既然已成功翻身，不如保留部分現金降低風險，「有賺回來先給讚，怕就留一半現金」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群創 美債 欣興

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