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美著名投資者建議「清空美股」！網不買單：每年都在喊崩盤

聯合新聞網／ 綜合報導
傳奇投資人羅傑斯警告全球金融風暴逼近，建議投資人「清空美股」，轉投黃金與白銀，激起PTT熱議。網友對此反應兩極，批評他每年喊崩盤成為反指標，但也有投資人擔憂全球債務與AI泡沫問題。圖／本報資料照片
傳奇投資人羅傑斯警告全球金融風暴逼近，建議投資人「清空美股」，轉投黃金與白銀，激起PTT熱議。網友對此反應兩極，批評他每年喊崩盤成為反指標，但也有投資人擔憂全球債務與AI泡沫問題。圖／本報資料照片

傳奇投資人羅傑斯（Jim Rogers）近日再度示警全球金融風暴即將來襲，甚至建議投資人「清空美股」，改持有黃金與白銀，引發PTT股板熱烈討論。由於羅傑斯近年多次喊空市場，網友反應兩極，不少人認為他「每年都在喊崩盤」，早已成為市場知名反指標，但也有部分投資人認為，全球債務與AI泡沫問題確實值得警惕。

根據媒體報導，量子基金共同創辦人羅傑斯近日接受媒體專訪時表示，AI泡沫與全球債務問題將成為下一場金融危機導火線，甚至可能引爆史上最嚴重金融風暴。他認為美國債務規模持續惡化，加上地緣政治與能源價格風險升高，未來市場恐面臨巨大修正。因此，他透露目前已清空絕大多數美股持股，資金集中於中國市場，同時持續布局黃金與白銀等抗通膨資產。

一名網友在PTT發文後，以戲謔口吻號召「空軍兄弟們」，表示「大家的機會來了」，甚至喊話多頭投資人趕快找好防空洞，營造濃厚末日氛圍。雖然發文內容偏向調侃，但仍吸引大批股民討論美股與台股是否真的即將迎來大崩盤，也讓「空軍是否終於等到反攻機會」成為焦點。

不過，多數PTT網友對羅傑斯的警告並不買單，甚至把他當成「年度固定喊空代表」。不少人吐槽「他從疫情前就在喊崩盤了」、「每年都喊總有一年會中」，還有人翻出他過去多次看空美股、看好中國市場的紀錄，直言「被嘎了20年還在喊」。部分網友更酸說，「只要搜尋羅傑斯，就能看到每年固定都有新聞」，認為媒體每次都會重新包裝成「傳奇投資人預言崩盤」。也有人質疑，如果真的這麼看空，應該直接秀空單，而不是只靠嘴巴喊話。

另一方面，也有部分網友開始討論黃金與白銀是否真具避險功能。有股民認為，每次股市崩盤時，黃金其實也常因保證金壓力同步下跌，「黃金根本沒想像中抗跌」，甚至直言「股市跌，黃金通常也一起跌」。另有人質疑羅傑斯重壓中國市場的邏輯，認為若美國真的爆發金融危機，中國不可能完全不受影響。雖然市場普遍將羅傑斯視為「空軍老將」，但在全球利率與地緣政治不確定性仍高的情況下，相關警訊仍持續引發市場關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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