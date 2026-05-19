台股4萬點月線保衛戰開打？網友仍看好「買點顯現」：年底上5萬

美股上周五出現股債雙殺，費城半導體指數重挫逾4%，連帶拖累台指期夜盤大跌近500點，也讓市場開始擔憂台股「4萬點保衛戰」是否正式開打。PTT股板隨即掀起熱議，許多網友關注台積電是否將成為壓垮大盤的最後關鍵，也有人開始討論若大盤回檔，哪些族群能成為避風港。對於分析師點名的「記憶體、實體AI、防守型價值股」三大防守板塊，網友看法則相當分歧。

根據媒體報導，美股近期因AI與半導體股遭獲利了結，加上美國通膨數據高於預期、美債殖利率飆升，引發市場對聯準會降息難度的擔憂。分析師林漢偉指出，台股短線恐面臨回檔壓力，其中台積電是否守住月線，將成為決定大盤能否守穩4萬點的重要關鍵。他並建議投資人避開高本益比成長股與矽光子族群，轉向具基本面支撐的記憶體、機器人與智慧眼鏡等「實體AI」概念，以及大型防守型價值股。

一名網友在PTT發文表示，4萬點保衛戰恐怕將成為本周市場最大觀察重點，也好奇台股究竟會跌破支撐，還是繼續創高。他特別提到，分析師示警避開高本益比與矽光子族群，但目前市場情緒依然偏多，因此後續盤勢如何發展值得高度關注，希望了解其他投資人怎麼看待接下來的行情。

不少網友則認為，即使短線出現拉回，也只是「回檔買點」，甚至有人樂觀喊出「年底破5萬」、「40500鋼底，歐印做多」。也有投資人認為目前市場根本不怕回檔，「跌就是買」，期待大盤拉回後能夠加碼進場。部分人則將焦點放在台積電身上，認為目前是靠台積電撐住指數，一旦台積電補跌，台股恐怕會真正轉弱，「GG不回，中小型股先跌爛」、「一直拉台積撐指數，最後還是會一起殺」。

另一方面，也有不少網友對分析師提出的「記憶體防守股」說法感到傻眼，直呼「記憶體什麼時候變防守股了？」認為該族群波動本來就很大，與防守型概念差距甚遠。另有一派較悲觀的聲音認為，目前市場漲勢過熱，若利率持續走高，高本益比個股恐面臨修正壓力，甚至有人喊出「回檔到32000」、「一路回萬三」。此外，也有網友吐槽，前一周台股還沒站穩4萬點，如今卻已經開始討論「4萬點保衛戰」，直言市場氣氛轉變速度實在太快。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。