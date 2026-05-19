快訊

蔣經國日記／美欺瞞第七艦隊停巡台海 小蔣早察覺有異

MLB／美媒曝太空人總管無懼控球點名就要鄧愷威 成「值得驕傲的決定」

獨攀志佳陽線失聯女山友 遺體今早直升機吊掛下山…姊妹哀傷接她回家

聽新聞
0:00 / 0:00

台股4萬點月線保衛戰開打？網友仍看好「買點顯現」：年底上5萬

聯合新聞網／ 綜合報導
台股面臨「4萬點保衛戰」，台積電成關鍵指標。美股波動導致台指期夜盤暴跌，分析師警示回檔壓力。不少網友依然看好年底能上5萬點，並認為回檔是買點。記者胡經周／攝影
台股面臨「4萬點保衛戰」，台積電成關鍵指標。美股波動導致台指期夜盤暴跌，分析師警示回檔壓力。不少網友依然看好年底能上5萬點，並認為回檔是買點。記者胡經周／攝影

美股上周五出現股債雙殺，費城半導體指數重挫逾4%，連帶拖累台指期夜盤大跌近500點，也讓市場開始擔憂台股「4萬點保衛戰」是否正式開打。PTT股板隨即掀起熱議，許多網友關注台積電是否將成為壓垮大盤的最後關鍵，也有人開始討論若大盤回檔，哪些族群能成為避風港。對於分析師點名的「記憶體、實體AI、防守型價值股」三大防守板塊，網友看法則相當分歧。

根據媒體報導，美股近期因AI與半導體股遭獲利了結，加上美國通膨數據高於預期、美債殖利率飆升，引發市場對聯準會降息難度的擔憂。分析師林漢偉指出，台股短線恐面臨回檔壓力，其中台積電是否守住月線，將成為決定大盤能否守穩4萬點的重要關鍵。他並建議投資人避開高本益比成長股與矽光子族群，轉向具基本面支撐的記憶體、機器人與智慧眼鏡等「實體AI」概念，以及大型防守型價值股。

一名網友在PTT發文表示，4萬點保衛戰恐怕將成為本周市場最大觀察重點，也好奇台股究竟會跌破支撐，還是繼續創高。他特別提到，分析師示警避開高本益比與矽光子族群，但目前市場情緒依然偏多，因此後續盤勢如何發展值得高度關注，希望了解其他投資人怎麼看待接下來的行情。

不少網友則認為，即使短線出現拉回，也只是「回檔買點」，甚至有人樂觀喊出「年底破5萬」、「40500鋼底，歐印做多」。也有投資人認為目前市場根本不怕回檔，「跌就是買」，期待大盤拉回後能夠加碼進場。部分人則將焦點放在台積電身上，認為目前是靠台積電撐住指數，一旦台積電補跌，台股恐怕會真正轉弱，「GG不回，中小型股先跌爛」、「一直拉台積撐指數，最後還是會一起殺」。

另一方面，也有不少網友對分析師提出的「記憶體防守股」說法感到傻眼，直呼「記憶體什麼時候變防守股了？」認為該族群波動本來就很大，與防守型概念差距甚遠。另有一派較悲觀的聲音認為，目前市場漲勢過熱，若利率持續走高，高本益比個股恐面臨修正壓力，甚至有人喊出「回檔到32000」、「一路回萬三」。此外，也有網友吐槽，前一周台股還沒站穩4萬點，如今卻已經開始討論「4萬點保衛戰」，直言市場氣氛轉變速度實在太快。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 台積電 回檔

延伸閱讀

00981A抓黑馬、00403A搶龍頭！詹璇依：全都要…一矛一盾配置術

台股閃崩千點「照妖鏡」來了？ 謝金河點名示警：6家公司要小心

0050漲不停股市在懲罰沒投資的人？小資yp：非「最近」才發生是23年的複利差距

國巨狂飆44％目標價上看495？專家急勸反被網友酸：越看空越要買

相關新聞

台股4萬點月線保衛戰開打？網友仍看好「買點顯現」：年底上5萬

美股上周五出現股債雙殺，費城半導體指數重挫逾4%，連帶拖累台指期夜盤大跌近500點，也讓市場開始擔憂台股「4萬點保衛戰」是否正式開打。PTT股板隨即掀起熱議，許多網友關注台積電是否將成為壓垮大盤的最後關鍵，也有人開始討論若大盤回檔，哪些族群能成為避風港。對於分析師點名的「記憶體、實體AI、防守型價值股」三大防守板塊，網友看法則相當分歧。

國巨狂飆44％目標價上看495？專家急勸反被網友酸：越看空越要買

AI熱潮持續延燒，被動元件龍頭國巨近期在外資調升目標價帶動下，股價10個交易日狂飆44%，市場掀起「國巨是不是還能再噴」的熱烈討論。不過，有分析師提醒目前股價幾乎已將未來利多完全反映，直言「長期看好、短期不追」，引發PTT股板兩極反應。多數網友不但不買單，反而認為「專家喊空代表還能漲」，甚至有人直接喊出國巨上看千元。

台股閃崩千點「照妖鏡」來了？ 謝金河點名示警：6家公司要小心

台股站上4萬點後波動加劇，18日盤中一度重挫逾千點，引發市場對高基期個股修正的憂慮。財信傳媒董事長謝金河日前在臉書發文提醒，每年季報出爐後，正是檢驗股價是否超漲的重要時刻，尤其今年光通訊題材火熱，不少公司股價已大幅反映未來成長想像，但實際獲利結構卻未必跟得上。

五窮六絕還是大特價？詹璇依：五月賣股繳稅潮反而是長期投資進場時機

進入五月，市場傳言「五窮六絕」，但財經主持人詹璇依認為，投資者應將波動視為獲利的代價，並在市場調整時把握長期投資機會。她指出，歷史數據顯示，於市場下跌時進場可提高獲利機率，建議投資者勇於布局。

輝達市值挑戰8兆美元？外媒看好股價再漲50％…預期獲利將超越沙烏地石油紀錄

輝達市值可能挑戰8兆美元，外媒預測股價可再漲50%。預期今年獲利達1,900億美元，超越沙烏地石油紀錄，顯示AI應用仍在成長初期。PTT討論熱烈，對市場前景意見分歧。

記憶體It's back！郭哲榮轉向看多：HBM產能被掃光…傳統DRAM單月報價狂飆57％

分析師郭哲榮指出，受AI浪潮推動，記憶體市場由震盪進入強勢噴發，尤其高頻寬記憶體（HBM）產能緊缺，DRAM與NAND報價四月分別狂飆57%與70%。預期記憶體需求將持續增加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。