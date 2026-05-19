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國巨狂飆44％目標價上看495？專家急勸反被網友酸：越看空越要買

聯合新聞網／ 綜合報導
國巨股價在AI熱潮推動下飆升44%，外資目標價上調至495元，但分析師警告短期追價風險，提高投資人警覺。PTT網友反應兩極，多數表示樂觀，認為專家看空反而是購買信號。市場對國巨未來發展意見分歧，未來仍需關注基本面。國巨董事長陳泰銘。記者邱德祥／攝影
國巨股價在AI熱潮推動下飆升44%，外資目標價上調至495元，但分析師警告短期追價風險，提高投資人警覺。PTT網友反應兩極，多數表示樂觀，認為專家看空反而是購買信號。市場對國巨未來發展意見分歧，未來仍需關注基本面。國巨董事長陳泰銘。記者邱德祥／攝影

AI熱潮持續延燒，被動元件龍頭國巨近期在外資調升目標價帶動下，股價10個交易日狂飆44%，市場掀起「國巨是不是還能再噴」的熱烈討論。不過，有分析師提醒目前股價幾乎已將未來利多完全反映，直言「長期看好、短期不追」，引發PTT股板兩極反應。多數網友不但不買單，反而認為「專家喊空代表還能漲」，甚至有人直接喊出國巨上看千元。

根據媒體報導，美系外資花旗環球近期看好AI需求帶動MLCC（積層陶瓷電容）漲價循環，將國巨目標價上調至495元。分析師陳榮華則提醒，國巨雖受惠AI伺服器需求，但在高階MLCC市場並非真正主角，目前23倍本益比已是「完美劇本」估值，未來仍面臨同業擴產、中國產能競爭及併購整合等風險。他認為國巨確實已從傳統低毛利企業轉型，但短期股價已提前透支未來利多，投資人需慎防高檔震盪。

一名網友在PTT引用分析師觀點指出，國巨如今幾乎已站在「山頂」，認為市場已將未來成長性完全反映，且國巨在AI供應鏈中並非核心角色，因此短期追價風險不低。他特別提到，目前市場情緒過熱，一旦後續營收或產業消息不如預期，恐怕容易出現修正甚至殺盤風險，提醒投資人應保持理性，不要盲目追高。

不過，多數PTT網友顯然不認同這種保守看法，反而認為「專家越看空越要買」。不少留言直呼「謝謝專家，看來還會繼續噴」、「收到，明天加碼」、「想騙我下車」，甚至有人認為國巨將重返千元股，「國巨1000」、「現在不追難道等1000再追？」市場瀰漫強烈樂觀氣氛。另有不少人提到過去曾太早賣掉國巨，如今看到股價持續飆漲只能「哭著看」，也有股民表示這波被動元件行情「每隔幾年就會上演一次，而且每次都很瘋狂」。

此外，也有部分網友開始從產業面反駁分析師觀點，認為他根本不了解目前被動元件缺貨與漲價情況，「高階MLCC快缺貨了還在空」、「國巨定位早就不同了」，認為市場如今看的是AI帶來的供需重整，而非過去傳統被動元件景氣循環。不過，仍有少數人提醒「勿忘2018國巨慘劇」，認為這類飆股最終仍可能回歸基本面。整體而言，市場目前對國巨後市高度樂觀，但對估值是否過熱、AI紅利能否長期延續，投資人看法仍存在明顯分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國巨

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