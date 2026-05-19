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SpaceX傳最快6月上市！他憂利多出盡「逃命潮」 網挺：現在不上車就來不及

聯合新聞網／ 綜合報導
SpaceX最快將於6月上市，估值高達2兆美元，可能成為史上最大IPO之一。此消息激勵低軌衛星概念股全面上揚，投資者對市場前景反應熱烈，然也有不少人擔心若IPO延期將面臨逃命潮。低軌衛星示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。 蔡固勳
SpaceX最快將於6月上市，估值高達2兆美元，可能成為史上最大IPO之一。此消息激勵低軌衛星概念股全面上揚，投資者對市場前景反應熱烈，然也有不少人擔心若IPO延期將面臨逃命潮。低軌衛星示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。 蔡固勳

市場盛傳SpaceX最快將於6月IPO掛牌，加上美國總統川普近期頻頻釋出「太空軍（Space Force）」相關訊號，帶動台股低軌衛星概念股18日全面噴出，包括昇達科、華通、耀登、啟碁等個股同步強攻漲停，引發PTT股板熱烈討論。許多網友關注這波題材究竟只是短線炒作，還是低軌衛星產業正式進入新一輪多頭循環，也有人擔憂若SpaceX IPO延期，恐掀起一波逃命潮。

根據媒體報導，外媒傳出SpaceX最快下周公開IPO招股書，預計6月中旬掛牌上市，市場估值上看2兆美元，可能成為史上最大IPO之一。消息激勵全球低軌衛星與航太概念股同步走強，台灣相關供應鏈也獲資金追捧。此外，SpaceX近期除成功執行NASA補給任務外，新版Starship V3火箭也預計近日試飛，加上市場傳出Google與SpaceX洽談合作，以及FCC放寬衛星頻譜共享規範，進一步推升市場對低軌衛星產業的期待。

一名PTT網友分享新聞後表示，市場提前反應利多可以理解，但仍擔心「如果6月沒有順利IPO，會不會直接變成逃命潮？」他也質疑，IPO正式掛牌時是否反而會成為「利多出盡」時刻，最後更自嘲「還是我太悲觀，反正94沒有最高、只有更高？」引發大量討論。部分網友認為，市場資金通常會提前卡位，真正上市前後反而容易出現獲利了結，「上市當天本來就可能有人先跑」，但也有人認為低軌衛星題材仍有後續發展空間。

不少網友則對低軌衛星概念股後市偏向樂觀，直呼「老馬帶你飛」、「時間到就是噴，不用理由」，也有人指出美股相關概念股早已漲一段，台股現在才開始跟進。另有不少人認為，這波行情其實是「送分題」，資金已明顯轉向低軌衛星與被動元件族群，「現在不上車才來不及」。不過，也有股民哀號「看到亮燈才想買，結果根本買不到」，顯示市場追價氣氛相當濃厚。

另一方面，質疑聲浪同樣不少。有網友直言「這比AI還抖，明顯就是炒作」，認為市場只是趁題材拉抬股價，看誰跑得快；也有人懷疑低軌衛星產業實際獲利能力，「這東西不是一直燒錢，怎麼賺？」另有網友質疑台灣是否真能成為美國太空供應鏈核心，認為美國基於國安與供應鏈考量，不一定會大量採用台廠。不過，也有人反駁指出，昇達科與啟碁等公司早已與SpaceX合作多年，「供應鏈本來就是現在進行式」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

SpaceX 低軌衛星 IPO 川普 NASA 美國

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