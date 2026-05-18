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五窮六絕還是大特價？詹璇依：五月賣股繳稅潮反而是長期投資進場時機

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
財經主持人詹璇依引述歷史數據指出，長期投資者不應受「Sell in May」等市場俗諺影響，反而應在市場出現30%至40%跌幅的大特價時機勇敢進場，以換取更高的長期報酬。記者杜建重／攝影
財經主持人詹璇依引述歷史數據指出，長期投資者不應受「Sell in May」等市場俗諺影響，反而應在市場出現30%至40%跌幅的大特價時機勇敢進場，以換取更高的長期報酬。記者杜建重／攝影

進入五月份，市場常流傳「Sell in May」或台股「五窮六絕」等說法，認為美股投資人會在此時離場，台股也可能因大戶賣股繳稅而面臨動盪。

對此，財經主持人詹璇依指出，無論市場是否發生波動，長期投資者都應建立正確的心理素質，將波動視為獲取報酬的代價，並主動「擁抱波動」以穿越市場循環。

詹璇依引述美國S&P500（標普500）指數的歷史數據分析，若投資人能克服恐懼，在市場下跌30%時勇敢進場，一年後上漲的機率高達95%；若從年化報酬率來看，此時進場的回報率約為18%，相較於平均均值的9.7%，報酬幾乎呈現翻倍成長。

數據更進一步顯示，若市場遇到極大動盪導致下跌達40%時，無論是一年、三年或五年的上漲機率，竟然通通都是100%。

詹璇依強調，投資人必須清楚知道自己持有的標的與長期投資的本質！與其在市場垂頭喪氣時跟風離場，不如明白「波動才是報酬的代價」。

面對五月可能出現的市場調整，詹璇依建議投資人，若遇到這種市場大特價的時機點，反而應該展現勇氣進場布局，這才是長期投資者應對牛熊市轉換的最佳方式。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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