輝達市值挑戰8兆美元？外媒看好股價再漲50％…預期獲利將超越沙烏地石油紀錄

AI熱潮延燒，輝達股價後續還有多少想像空間，再度成為市場焦點。根據外電報導，巴隆周刊副總編輯魯特認為，輝達目前雖已是市值5兆美元企業，但股價估值並不算貴，若AI運算黃金時代尚未見頂，股價仍可能再漲50%，朝8兆美元市值邁進。

報導指出，輝達今年預期獲利可達1,900億美元，若成真將超越沙烏地阿拉伯國家石油公司2022年的1,600億美元紀錄。以未來12個月獲利估算，輝達預期本益比約24倍，不僅低於自身歷史估值，也低於市場過去給予高成長半導體龍頭的溢價水準。

多頭論點主要建立在AI基礎建設仍處早期階段。報導提到，AI應用尚未全面普及，方舟投資管理首席未來學家溫頓指出，目前僅約20%智慧手機使用者曾在手機上使用代理AI應用程式，但未來三年內比率有望逼近100%。同時，亞馬遜、微軟、Google、Meta等四大雲端巨頭，今年預計投入近7,000億美元布建AI業務，也被視為AI軍備競賽仍在升級的訊號。

不過，PTT網友對這篇文章反應相當兩極，不少人第一時間就把它解讀成反向指標，留言直呼「出貨文來了」、「出貨囉！」、「大家快買 我賣你們」、「我ok 你先買」、「完了 有得跌了」。也有人質疑輝達市值已經太大，後續要再推升並不容易，認為「都五兆了還敢買?」、「輝達的問題一直都是市值 要推上去50%可不是一點點錢就行」、「NV太大漲不動了」。

但也有網友認為，市場懷疑聲越多，反而讓多方更安心，留言包括「看推文我就放心了」、「看完推文應該可以安心繼續抱了」、「中國不買不是早就知道的事？哪門子的利空」。至於風險面，文章也提到，市場仍擔心AI泡沫、GPU市占遭挑戰，以及輝達財報幾乎不容失誤，畢竟只要成長不如預期，就可能引發估值修正。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。