記憶體It's back！郭哲榮轉向看多：HBM產能被掃光…傳統DRAM單月報價狂飆57％

分析師郭哲榮近日對記憶體族群看法轉向積極，他指出在全球AI浪潮下，記憶體已從長達數月的震盪期進入強勢噴發期。

郭哲榮分析，國外記憶體大廠今年以來漲幅驚人，如Sandisk今年僅過4個多月，股價已大漲551%，而海力士與美光等巨頭也紛紛翻倍。

相對台股的南亞科與群聯雖有漲幅，但表現明顯落後於國際同業，主因在於台股前段時間資金集中在矽光子與電源供應器，產生了明顯的資金排擠效應。

然而，記憶體基本面正迎來兩大強力支撐：

AI伺服器必備的高頻寬記憶體（HBM）產能已被輝達與AMD等大廠買斷，美光甚至宣稱2026年底前的產能已全數售罄 其次，由於HBM毛利極高，三大巨頭將傳統DRAM與NAND Flash產能轉向HBM，導致供給出現斷崖式減少，進而推升報價

今年4月，DRAM與NAND報價分別單月狂飆57%與70%...郭哲榮強調，隨著AI Agents（AI代理）技術大爆發，AI對記憶體容量與速度的需求將是無止盡的。

在技術面與籌碼面部分，郭哲榮觀察到台股記憶體龍頭南亞科在4月底已突破月線壓力，5月中旬成交量也逐漸放大，代表大戶資金回流，甚至多次成為全台股成交金額僅次於台積電的標的。

此外，外資報告也轉趨樂觀，大摩持續看好萬宏、愛普，美銀則調升群聯目標價至3500元、南亞科至400元，預期未來仍有31%至46%的潛在漲幅。

儘管產業景氣看好至2028年，郭哲榮仍提出警示。

他以2021年航運股長榮為例，強調股價往往會提前反映未來利多，當營收創高時，股價可能早已見頂回落。

因此，操作記憶體應以技術面為依歸，一旦技術線型走弱，投資人應果斷執行停損停利。

他認為這一波行情是「十年寒窗」後的爆發，但投資人必須嚴守紀律，才能在史上最強大的記憶體多頭中持盈保泰。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。