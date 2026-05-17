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零股投資不丟臉！作家親曝小資買股心法：感覺像台灣巴菲特

聯合新聞網／ 綜合報導
作家黃大米笑稱，自己其實是聯發科與台達電的股東，總市值約5000多台幣。股市投資示意照。圖／ingimage
作家黃大米笑稱，自己其實是聯發科與台達電的股東，總市值約5000多台幣。股市投資示意照。圖／ingimage

作家黃大米近日在臉書幽默分享，自己其實是聯發科與台達電的「股東」，甚至還大方表示「不要問我股數，說出來你會怕」。因為她擁有的股數其實是「聯發科1股、台達電1股」，總市值約5000多元台幣。她也自嘲，雖然不是幾千萬，但花幾千元就能成為知名企業股東「感覺還是超威，宛如台灣巴菲特」。

黃大米提到，自己會開始這樣投資，是因為朋友分享「每天買一股」的做法。對方每天固定買進一股台積電、一股聯發科與一股台達電，長期下來績效意外不錯。她坦言，一開始看到朋友的操作時，內心其實非常震撼，因為光是一股台積電加上聯發科與台達電，一天投入金額就超過8000元，「我還以為他每天基本開銷就是八千塊」。

近年隨著零股交易普及，不少年輕人與小資族也逐漸開始接觸股市。過去動輒數十萬、上百萬元才能買進一張台積電股票，對許多人來說門檻過高，但現在即使只有幾百、幾千元，也能透過零股成為企業股東。「每天買一點」除了降低壓力，也比較容易長期持續。

事實上，台股「千股為一張」的交易制度在年初時也有被搬上檯面。當時，民眾黨立委黃珊珊曾直言，小資族與年輕投資人幾乎買不起整張股票，主管機關應研議比照美股，開放以「一股」為交易單位，或參考日本將一張股數降為100股。

黃珊珊也點出，目前雖已開放零股交易，但零股採撮合方式，與現股交易仍存在價差，對投資人並不公平。她進一步表示，小資族若想參與台積電，只能透過ETF間接持有，但ETF成分股未必都是投資人偏好的標的，因此仍希望金管會能正視制度問題，調整「千股為一張」的交易門檻，降低年輕世代進入股市的難度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 零股 美股 台灣

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