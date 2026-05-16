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老謝發功朝向國外！點名三星、海力士比台積電威猛…網：韓股保重

聯合新聞網／ 綜合報導
謝金河盛讚三星與海力士受惠HBM紅利表現威猛，卻意外引發台灣網友歪樓，將其視為「反指標」發功，紛紛留言替韓股與記憶體族群的後市感到擔憂。記者陳儷方／攝影
謝金河盛讚三星與海力士受惠HBM紅利表現威猛，卻意外引發台灣網友歪樓，將其視為「反指標」發功，紛紛留言替韓股與記憶體族群的後市感到擔憂。記者陳儷方／攝影

AI題材持續延燒，記憶體族群成為市場焦點。財信傳媒董事長謝金河發文點名南韓記憶體兩大廠三星海力士，直指受惠HBM紅利，表現甚至「比台積電威猛」，也讓股板網友瞬間歪樓，焦點從記憶體基本面，變成「老謝又點名了」。

謝金河文章指出，這波AI軍備競賽核心從記憶體開始，南韓因海力士與三星掌握全球HBM高市占，成為主要受益國。他提到，海力士市占率57%、三星22%，兩者合計接近全球HBM市場8成。

文章也提到，南韓股市近年大漲，主因來自三星與海力士推升。海力士從73100韓元漲到196.7萬韓元，三星也從49900韓元漲到291500韓元。謝金河形容，三星、海力士的威猛程度遠超過台灣，也讓AI紅利大到南韓政府一度討論課徵「AI公民紅利稅」。

不少網友看到謝金河點名南韓，反而笑稱這次「用對地方」，紛紛留言「謝謝金河 台灣力量！」、「對對對！老謝這樣做就對了」、「老謝的正確使用法」、「發功就該朝外 這就對了」、「多誇誇日韓..台股少說兩句」。

更多留言則延續股板對謝金河「反指標」印象，開始替韓股與記憶體股擔心，有網友直呼「南韓：西八 老謝不要害」、「韓股保重」、「韓國88」、「難怪記憶體下山了」、「好的 老謝換吹韓國記憶體...丸子 掰 準備下去」。

也有人把這次點名形容成神秘力量發動，留言包括「東方神秘力量」、「連韓國也無法抵抗的魔力」、「讓南韓體驗一下骨海明燈的威力」、「國家級經濟戰略武器-老洩的嘴」、「朝聖老謝，東方神秘力量」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

海力士 三星 韓股 台積電 謝金河 南韓

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