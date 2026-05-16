只買1股也賺翻！他抱「股王」快翻倍 網朝聖：這才是真散戶

知名作家黃大米經常與粉絲分享投資經驗，近日她貼出一則粉絲留言，內容提到對方買進1股「股王」信驊，沒想到報酬表現相當驚人，幾乎翻倍，引發網友熱烈討論。

黃大米在臉書分享，該名粉絲指出，自己當初以8960元價格買進信驊1股，隨著股價持續走高，目前已突破1萬7000元，帳面報酬率達98.15%，幾乎已翻倍成長，讓她笑稱「買一股，才是真正的散戶」，即便資金不大，也能參與高價股的成長。

貼文一出後，不少網友都表示「我也有買一股耶，報酬率已經超過50%了」、「我妹妹買5000多，目前還沒賣掉也是買一股」、「我也有買零股股王信驊，買得早，抱得久，已經可以買一台國產車回家」、「好強的零股」、「有眼光的散戶」、「一股不賣，奇蹟自來呀」。

此外，也有網友回應「事實證明，買得少才放得住」、「千萬要小心不要掛成一張了」、「我以前買台積電5股同學聽到大笑，沒想到這裡1股也能談」、「好！明天進場，扮演好散戶撐盤的角色」、「原來那麼多人都買一股一股買的嗎」。

ETF人氣王0050距離百元關卡只剩一步之遙，也讓不少投資人開始擔心進場成本太高。本站曾報導，財經部落客「夏綠蒂聊投資」認為，0050逼近百元並不只是價格變高，而是反映出台灣企業獲利成長、AI需求升溫以及大型權值股表現強勢所帶動。

若想進場布局，夏綠蒂提出兩種方式。第一是透過定期定額，每月固定投入，不必刻意猜測高低點，也不用天天盯盤，交給時間去平均持有成本；第二則是趁市場明顯修正時加碼，像台股有時會受到外資賣超、地緣政治或美股走弱影響而出現大跌，若單日跌幅超過3%，反而可能成為不錯的進場時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。