弟炒股2月大賺70萬秒離職！哥傻眼問：還有救嗎？

近期台股行情火熱，不少投資人都跟著賺進一波。對此，一名網友分享，弟弟靠著投資股市，短短兩個月賺進70萬元，竟決定直接辭掉消防員工作，全職投入股票市場，讓他相當傻眼。

這名網友在Dcard以「我弟股票賺70萬，直接提離職⋯」為題，指出弟弟原本是消防員，平時有在投資股票，也小有獲利。今年3月時，他買進台積電零股，剛好搭上行情，單月就賺了20萬元，之後又在「9819」吃到甜頭，再獲利50萬元。

這名網友進一步說明，弟弟4月時突然向家人宣布已提出離職，未來打算全職做股票，甚至開始發表不少投資觀念，像是「高股息是在浪費錢」、「買0050賺太慢」，還認為「人生追求朝九晚五根本是奴隸思維」，這番言論讓他相當傻眼，直呼「他才27歲，還有救嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「是他要擔心，怎麼反到是你開始憂心起來了」、「人只能賺到認知內的錢，觀察一段時間後他還是能賺的話，代表他有實力，反之」、「你弟都買黃仁勳推薦的，你讓黃仁勳去勸」、「別管他，等到他賠到脫褲就默默打開104了」、「還以為股票賺錢提早退休的都是賺了千萬」、「牛市真的冒出一堆少年股神，我是覺得這樣風險蠻高的啦」。

不過，也有部分網友認同原PO弟弟的想法，回應「說實在話，你弟想法沒有錯啊，他炒短線是賺的比高股息多」、「我認同你弟，加上他挑的標的也很正確啊，他短短幾個月就賺了年薪吧」、「真的，買高股息蠻白癡的」、「消防員是軍公教裡，殉職率最高的職缺，離職也許因此逃過一劫」、「我覺得消防員辭職並沒有不好欸，拿生命換錢不如盯盤賭對錢」。

事實上，台股站上4萬點後，市場氣氛持續熱絡。本站曾報導，一名網友分享，股市雖然不斷創高，但回到現實生活，房價、物價以及各種日常開銷依舊壓力不小，好奇「大家真的有覺得生活變富裕嗎？」。

對此，不少網友都表示「應該更窮了，因為錢都在股市裡面，沒賣都不算」、「賺到錢才有，沒賺到的話，應該覺得更窮吧」、「沒有！錢都卡在股市裡，而且一有資金就又丟進去，每天過著民不聊生的日子」、「並沒有，而且物價越來越高」、「並沒有！漲的都是高價股，一般股民根本下不了手」。

不過，也有網友回應「我買iPhone 17 Pro 512G一次付清！這算嗎」、「投資進來的錢一次清掉房貸，蠻爽的啊！還換了車」、「有喔，股息比本薪高1.5倍，雖然日子不能過的奢侈，但不會焦慮了」、「只是紙上富貴，而且就算千萬也買不起房子，不過倒是可以常出國」、「我的股票0050與台積電都有漲，感謝台灣這個安穩環境」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。