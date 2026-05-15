20歲以下成當沖主力！「06後」交易占比成長奪冠…爆少年股神熱潮

台股站上4萬點後，市場熱度持續升溫，連最年輕的投資族群也瘋狂湧入。根據券商最新統計，20歲以下年輕人竟成為最熱衷當沖的一群，交易占比成長幅度居各年齡層之冠，也讓「少年股神」話題再度掀起討論。

永豐金證券指出，今年4月台股快速上漲期間，30歲以下的Z世代當沖交易金額，較第一季月均值明顯成長，其中又以20歲以下、被稱為「06後」的年輕族群最為驚人。

數據顯示，今年前4月，20歲以下投資人的每月當沖金額交易占比，相較去年同期成長最顯著。整體來看，4月當沖金額更比去年同期大增1.8倍，與台股成交量突破1.4兆元同步攀升。

券商分析，許多投資人擔心指數高檔震盪，又不想錯過行情，因此選擇「不留倉、只賺日內波動」的當沖模式，希望避開隔夜風險，在高檔盤勢中尋找短線機會。

不少網友認為，年輕就是本錢，「20歲賺爆一波不用工作了！」、「不當沖怎麼有錢？」、「少年股神在民間」，認為趁年輕敢衝、敢試，本來就是一種優勢。

但另一派則直言，當沖本質就是高風險遊戲，「當沖就是賭博，扣掉手續費跟稅金期望值是負數」、「交易頻率愈高，本金死愈快」、「無本當沖穩死的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。