第一次玩選擇權就當賣方？網友看傻：這非投資是畢業考

有網友分享自己第一次接觸台股選擇權，才剛了解玩法沒多久，就直接下場做「賣方」，還準備撐到下週結算，忍不住上網求問「到底要注意什麼？」結果貼文一出，立刻引來一票老手驚呼：「新手直接玩賣方，你真的很勇。」

原PO表示，自己上週才剛知道選擇權的玩法，這次是第一次實際操作台股選擇權，而且是站在賣方的位置。由於常聽大家說「賣家很可怕」，因此只打算先玩這一次，想請教前輩有哪些地方一定要特別注意。

不少網友指出，選擇權賣方最大的特性，就是「大部分時間都在賺小錢，但只要一次出事，就可能把之前全部吐回去」，尤其裸賣、雙賣更被視為高風險操作。有人形容這就像「在壓路機前面撿硬幣」，看似穩穩收權利金，實際上風險卻是無上限。

也有部分人認為，只要部位控制好、保證金充足，賣方其實是穩定策略之一，「部位控制好賣方很好賺」、「95%的時間都在贏錢」、「雙賣就是承受高風險換穩定收租」。

但更多人則直接勸退，「不要當賣方，遇到一次你就畢業了」、「爆一次可以吃掉整年的報酬」、「真正的權神都會叫你不要做賣方」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。