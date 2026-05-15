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00892爆量是投信造市？網友吵翻：ETF根本不能這樣看

聯合新聞網／ 綜合報導
00892近期成交量放大引發討論，網友認為ETF應重看淨值與成分股，而非單純以成交量判斷。中央社
00892近期成交量放大引發討論，網友認為ETF應重看淨值與成分股，而非單純以成交量判斷。中央社

近期富邦台灣半導體（00892）成交量明顯放大，引發不少投資人注意。一名網友就好奇，ETF到底是「先有量才會造市」，還是「先造市才會有量」？他以00892為例發問，結果意外掀起股板一波熱議，不少老手直言：「ETF真的不能這樣看。」

原PO表示，以00892為例，成交量從四月底開始明顯放大，不過最近又出現些微下降，因此讓他開始思考，這背後到底是投信看到成交量變大，才開始進一步造市，還是反過來，是先透過造市才帶動成交量上升。

他也想知道，投信是否會觀察ETF成交量變化，再決定是否投入更多資源經營，於是發文請教大家：「是要先有量才會造市，還是先造市才會有量？」

有網友認為，市場本來就是量先帶動價值關注，「先有量吧，沒量沒搞頭」、「量先價行 沒聽過逆」、「現有量才會有價」。

但更多人直接指出，ETF本身就不適合用個股邏輯去看，「ETF跟個股不一樣不能這樣看」、「被動ETF還要造什麼市？」、「ETF看量是在搞笑」。

還有人提醒，ETF很多成交量本身就來自套利交易，「ETF很多在套利的，量就這樣洗出來了」、「量可以左手丟右手做出來」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00892富邦台灣半導體 ETF

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