質押額度被縮水！他怒問「政府在懲罰長線投資人？」網反酸：借錢還當自己是大爺

近期不少大型銀行、券商陸續傳出緊縮股票質押額度，讓不少習慣用質押操作資金的投資人相當有感。一名網友就忍不住發文抱怨，認為許多質押族其實是長線投資人，卻反而被限制，質疑政府是不是在「懲罰長期投資者」。

原PO表示，最近許多銀行與券商陸續縮減質押額度，而且還不乏大型金融機構，讓他覺得「也太巧」。

他認為，許多質押投資人本質上是在做長期投資，只是透過質押提高資金效率，結果現在卻被限制；反觀短線炒作的融資仔、當沖仔，似乎依然能正常操作，因此忍不住發問：「為何政府要懲罰質押長線投資人？」

部分網友認同質押確實是許多人長線配置的一環，「質押是股市聖杯，現在太多人知道了」、「質押正二長線真的舒服」、「我就質押長期仔啊」。

但更多人認為，這根本不是政府懲罰，而是銀行本來就有風控權利，「政府又沒懲罰= = 啊就銀行自己管控風險」、「借錢本來就要還」、「質押前簽的那些同意書本來就有說不保證續借」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。