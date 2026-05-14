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川普帶馬斯克、黃仁勳訪中！一句「只要第一把手」市場炸鍋

聯合新聞網／ 綜合報導
川普率領由馬斯克、黃仁勳、庫克等「第一把手」組成的超豪華企業代表團與習近平會談，強調頂級企業對中國市場的重視與合作期待。（歐新社）
川普率領由馬斯克、黃仁勳、庫克等「第一把手」組成的超豪華企業代表團與習近平會談，強調頂級企業對中國市場的重視與合作期待。（歐新社）

中美元首會談持續成為全球市場焦點，這次最受矚目的，不只是川普本人，還有隨行的超豪華企業天團。從馬斯克黃仁勳庫克，到金融圈重量級人物全數現身，川普更當面對習近平直言：「我不要公司的二三把手，我只要第一把手」，一句話瞬間點燃市場熱議。

根據《人民日報》報導，5月14日上午中美元首會談期間，特朗普對習近平表示，這次率領的代表團「可以說是由世界上最偉大的企業家組成」。

他強調，世界上最頂級的企業每一家都想來中國，但他不要公司的二三把手，「我要第一把手，所以他們都來了」，這代表對中國以及對習近平的尊重，也顯示企業界期待能夠展開更多貿易與商業合作。

市場觀察指出，這次不只是科技巨頭如高通、蘋果、特斯拉、輝達參與，就連金融界最具代表性的領導人也到場，讓外界開始聯想，中美未來是否將在金融合作、科技供應鏈甚至半導體領域出現新突破。

不少網友認為，這次陣容確實很有誠意，「那陣容真的很有誠意」、「畢竟中國市場還是很大吧 人口太多了」、「世界上最頂級的企業都想來中國，這句話很真實」。

另一派則認為這只是高層互吹與場面話，「互吹環節 結束之後才上主菜」、「川普日常」、「商業互吹」、「不要看川普說了什麼，要看做了什麼」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃仁勳 川普 庫克 馬斯克 供應鏈 習近平

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