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Fed不降息也沒關係？大摩喊標普500上看8000點…網：出貨預告

聯合新聞網／ 綜合報導
摩根士丹利認為AI獲利與風險重定價已支撐標普500目標價升至8000點，甚至樂觀喊出9400點，卻意外引發投資人對大行「出貨文」的強烈戒心。記者曾吉松／攝影
摩根士丹利認為AI獲利與風險重定價已支撐標普500目標價升至8000點，甚至樂觀喊出9400點，卻意外引發投資人對大行「出貨文」的強烈戒心。記者曾吉松／攝影

市場還在等聯準會降息，美國投行摩根士丹利卻直接潑下一句「不用等」。最新報告大幅看多美股，認為伊朗戰事、油價飆升、AI衝擊等風險早已反映在股價中，即使Fed一年內不降息，標普500年底仍有機會衝上8000點，樂觀情境甚至上看9400點，立刻引發股民熱議。

摩根士丹利將標普500指數年底目標，自原本的7800點上調至8000點，並首度給出2027年年中目標8300點。以目前標普500收在7400點附近來看，仍有進一步上漲空間。

大摩指出，過去半年市場已提前消化多項重大風險，包括伊朗戰爭導致油價飆升、AI顛覆企業商業模式，以及私人信貸市場壓力。從數據來看，羅素3000成分股中，約半數個股最大跌幅曾超過20%，標普500未來12個月本益比也壓縮18%，代表市場其實早已完成一輪風險重定價。

報告更強調，美股不一定需要Fed降息才能續漲，真正的風險反而是通膨再起，逼迫Fed重新升息。若AI持續推升企業獲利，標普500樂觀情境甚至可上看9400點；但若升息重啟，悲觀情境則可能回落至5900點。

網友認為8000點其實不算誇張，「8000是一定會到的 只是要多久」、「H趕快上萬點啦」、「不管利率了 車要發了」、「這次跟著推文反著做就對了」。

但更多人第一反應卻是警鈴大作，「出貨預告」、「笑死 出貨文」、「演都不演的 好扯==」、「原來是出貨」、「摸根屎蛋粒 要出貨啦」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

大摩 降息 標普 油價 聯準會 美股 伊朗戰爭

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