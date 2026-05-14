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美中關係破冰？馬斯克直呼「很多好事正在發生」…網嗨：美股今晚繼續開派對
美中高層互動再度引發市場高度關注。美國科技巨頭馬斯克、輝達執行長黃仁勳與蘋果執行長庫克現身北京人民大會堂，會後三人都釋出正面訊號，讓市場瞬間嗨翻。不少投資人直呼，這是不是代表科技股、美股甚至台股的新一波行情要來了。
根據《紐約郵報》記者艾米麗·古迪恩在社群平台發文指出，白宮記者團在人民大會堂外見到特斯拉執行長馬斯克、輝達創辦人兼執行長黃仁勳，以及蘋果執行長庫克等人。
面對媒體詢問會談狀況，馬斯克表示「會談非常順利」，並直言「很多好事正在發生」。庫克則先對鏡頭比出「耶」的手勢，隨後再豎起大拇指。黃仁勳也回應「會談進行得很順利」，並稱兩國元首都「棒極了」。
由於三位科技巨頭同步釋出正面訊號，也讓市場開始聯想，中美科技合作、晶片限制鬆綁甚至供應鏈調整是否將迎來新進展。
不少網友看到後相當樂觀，認為這就是明確的多頭訊號，「繼續噴」、「美股是不是要to the moon」、「今晚美股繼續開party」、「晶片鬆綁就皆大歡喜」、「特斯拉噴」、「NV狂噴..」。
但也有另一派網友認為，這種好消息未必對台股有利，甚至可能代表「台股蛋雕」，像是「台股被賣了 塊陶」、「GG完了」、「台股is over」、「賣台積轉進美股的訊號來了」、「台股可以下去了 鋼頂42000」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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