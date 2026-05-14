快訊

白宮「川習會摘要」出爐！強調美中經貿合作、伊朗共識 全文未提台灣

傳砸百億元競標肯德基、必勝客經營權？統一集團回應

「飛行白宮」內裝曝光！川普空軍一號掀陸網熱議 傳能讓飛彈改道

聽新聞
0:00 / 0:00

美中關係破冰？馬斯克直呼「很多好事正在發生」…網嗨：美股今晚繼續開派對

聯合新聞網／ 綜合報導
馬斯克、黃仁勳與庫克合體現身北京人民大會堂並同步釋出正面訊號，引發市場對於美中科技合作及後續股價行情的高度聯想與兩派熱議。路透
馬斯克、黃仁勳與庫克合體現身北京人民大會堂並同步釋出正面訊號，引發市場對於美中科技合作及後續股價行情的高度聯想與兩派熱議。路透

美中高層互動再度引發市場高度關注。美國科技巨頭馬斯克輝達執行長黃仁勳蘋果執行長庫克現身北京人民大會堂，會後三人都釋出正面訊號，讓市場瞬間嗨翻。不少投資人直呼，這是不是代表科技股、美股甚至台股的新一波行情要來了。

根據《紐約郵報》記者艾米麗·古迪恩在社群平台發文指出，白宮記者團在人民大會堂外見到特斯拉執行長馬斯克、輝達創辦人兼執行長黃仁勳，以及蘋果執行長庫克等人。

面對媒體詢問會談狀況，馬斯克表示「會談非常順利」，並直言「很多好事正在發生」。庫克則先對鏡頭比出「耶」的手勢，隨後再豎起大拇指。黃仁勳也回應「會談進行得很順利」，並稱兩國元首都「棒極了」。

由於三位科技巨頭同步釋出正面訊號，也讓市場開始聯想，中美科技合作、晶片限制鬆綁甚至供應鏈調整是否將迎來新進展。

不少網友看到後相當樂觀，認為這就是明確的多頭訊號，「繼續噴」、「美股是不是要to the moon」、「今晚美股繼續開party」、「晶片鬆綁就皆大歡喜」、「特斯拉噴」、「NV狂噴..」。

但也有另一派網友認為，這種好消息未必對台股有利，甚至可能代表「台股蛋雕」，像是「台股被賣了 塊陶」、「GG完了」、「台股is over」、「賣台積轉進美股的訊號來了」、「台股可以下去了 鋼頂42000」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃仁勳 馬斯克 特斯拉 輝達 蘋果 庫克 美股

延伸閱讀

牛市買綠不買紅？網議「買紅追高」反而賺：等到回檔恐錯過主升段

ETF賺15％先賣再買回更賺？「落袋為安」陷阱！網：僅花錢買心安

0050真的太慢了？「主動式ETF」討論度暴增…投資伊森解析00981A爆紅背後心理

月投3萬元怎分？0050、VOO加主動型ETF選不出…網曝：標的太雜反而失焦

相關新聞

美中關係破冰？馬斯克直呼「很多好事正在發生」…網嗨：美股今晚繼續開派對

美中高層互動引發市場熱議，馬斯克等科技領袖在北京會議後釋出正面訊號，投資者對股市持樂觀態度，紛紛預測科技股將迎來新一波行情。

剛開股票戶該買啥？新手求救買賣時機…網一致點名：0050、006208、台積電

不少新手在開戶後困惑於選擇股票，網友一致推薦從市值型ETF如0050與006208入手。新手可透過定期定額投資來建立穩健的習慣，避免追逐熱門個股。

月投3萬元怎分？0050、VOO加主動型ETF選不出…網曝：標的太雜反而失焦

網友每月定期定額投入3萬元，考慮配置美股ETF VOO、台股0050及主動型產品，卻對比例分配感到困惑，引發熱議。部分網友建議簡化配置，核心標的建議集中於VOO與0050。

ETF賺15％先賣再買回更賺？「落袋為安」陷阱！網：僅花錢買心安

不少投資人習慣在ETF獲利達標後賣出再買回，認為能實現獲利，但網友指出此方式只是「花錢買心安」。分析認為，此操作混淆了複利與單利，長期持有更具優勢。

賣車百萬本益比僅7倍？網議全球車廠估值低迷真相：沒夢想就只能是死魚價

全球車廠如BMW、福特在市場上股利良好，但本益比僅7至9倍，低於許多傳產股。分析認為，成熟市場與激烈的中國電動車競爭使未來成長性遭質疑，導致估值偏低。

股市中「盤感」能培養？網引《快思慢想》掀論戰：猜錯就是賭博

股市中的「盤感」是否能夠培養，引發網友熱烈討論。參考《快思慢想》一書，網友質疑專家預測的準確性及股市的不穩定性，使得盤感存在爭議。兩派意見交鋒，一方認為盤感源自經驗累積，另一方則認為它僅是時運與運氣的賭博。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。