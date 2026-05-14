快訊

川習會登場…川普：榮幸與習近平做朋友 美中關係將前所未有好

新北新莊大樓工地鷹架倒塌！ 35歲男17樓高度墜落送醫不治

台股4萬點…賣房All in台積電？專家示警：命都不要！小心斷頭住公園

聽新聞
0:00 / 0:00

吊車大王賠445萬！國鼎（4132）董事變動率逾5成 股東常會前夕喊話求真相

聯合新聞網／ 綜合報導
國鼎生技在撤離興櫃後積極重整治理結構，力邀雙鴻董事長林育申加入董事會，而持有16萬股的股東胡漢龑已表態將出席6月4日股東會了解營運展望。圖／聯合報系資料照
國鼎生技在撤離興櫃後積極重整治理結構，力邀雙鴻董事長林育申加入董事會，而持有16萬股的股東胡漢龑已表態將出席6月4日股東會了解營運展望。圖／聯合報系資料照

興櫃生技公司國鼎（4132）近期面臨嚴峻的營運與市場考驗。自2026年4月10日因兩大輔導券商國泰凱基集體請辭，導致強制撤出興櫃市場後，國鼎內部治理結構也出現劇烈震盪。

據公司最新公告，目前同任期董事變動率已高達九分之五，顯示決策核心正進行大規模重組。

面對市場信任危機，國鼎生技選擇主動反擊，宣布將於6月4日股東常會提前進行董事改選。為穩住投資人信心並強化經營實力，國鼎特別向全體股東喊話，表示將以最誠摯之心，薦請雙鴻科技董事長林育申加入董事會。

市場分析，若能成功引進具備產業實戰經驗與資本市場聲望的領袖，將有助國鼎在撤離興櫃後，重新尋求回歸資本市場的契機。

然而，國鼎股價的劇烈修正，已讓不少大股東傷透腦筋...

以「竹北吊車大王」著稱的啟德機械起重工程董事長胡漢龑，近日便向媒體透露投資痛處。根據《三立新聞網》報導，胡漢龑提供的股東通知書，他持有國鼎生技共160,000股：

他表示，自己4個月前以27.81元買進，未料遭遇撤出興櫃及股價跌至3.47元的慘況，結算後損益高達負4,455,941元。

胡漢龑的案例，只是國鼎眾多股東心聲的縮影...

儘管他過去曾在「仁新醫藥」認賠3,000萬元後錯失起漲行情，具備相當的風險承擔經驗，但此次國鼎的異常動盪，仍讓他決定親自出席6月4日股東常會。

他表示，希望能聽取公司經營團隊對未來發展與董事會重組計畫的正式說明，以了解投資資產的後續保障

隨著6月4日股東會逼近，國鼎能否透過林育申加入，以及董事會成功「轉骨」找回市場定位，成為生技圈與眾多套牢散戶最關注的焦點。在台股指數站穩4萬點的大環境下，國鼎的重整之路顯得格外漫長且艱辛。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國泰 凱基 生技 資本市場

延伸閱讀

現在才買安聯台灣科技基金「會不會太貴」？詹璇依：基金的淨值是沒有天花板

把台積電（2330）當成會漲租的房產！存股族必看：現在2000多元不買？往後殖利率更低

股市高點不敢投入的代價是什麼？理財館長：0050僅71天漲了26％

台股年漲100%該衝嗎？PTT熱議AI末升段：順勢操作還是入袋為安

相關新聞

別人離職炒股…社畜集體取暖曝「血淚賣飛史」：我們就愛上班

台股震盪上漲，多名股民因提前賣出科技股而感到遺憾，形成「取暖大樓」。網友分享賣飛經歷，強調短線操作難以獲利，建議長期持有為創造財富關鍵。

台股4萬點再現「錢淹腳目」？滷味攤老闆收攤、同事集體離職…網疑：乖乖上班是笨蛋？

台股突破4萬點，許多上班族因股市賺錢而辭職，甚至滷味攤老闆也因此收攤轉行。網友質疑，是時候重新思考工作與投資的關係，還是僅是個別案例引發的想像？

吊車大王賠445萬！國鼎（4132）董事變動率逾5成 股東常會前夕喊話求真相

國鼎（4132）因內部董事變動率逾五成而面臨信任危機，將於6月4日股東會前重選董事。股東胡漢龑因股價崩跌損失超過445萬，呼籲經營團隊說明未來發展計畫。

台股年漲100%該衝嗎？PTT熱議AI末升段：順勢操作還是入袋為安

台股在2025年至2026年間大漲約100%，引發投資人熱議該如何參與AI行情。有網友主張順勢而為，而保守派則提議謹慎操作，強調資金控管與風險管理的重要性。

把台積電（2330）當成會漲租的房產！存股族必看：現在2000多元不買？往後殖利率更低

台積電董事會決議將2026年第1季的盈餘配息提高至每股7元，並承諾未來每2季提升配息。投資人若及早購買，未來股息殖利率有望上升至1.9%，這一模式將有助於吸引長期持有者。

為什麼台積電不做記憶體？網點破「不與客戶競爭」神主牌：一跨足客戶全跑光

台積電未大舉進軍記憶體市場引發投資人關注，隨著AI時代需求上升，市場質疑其策略布局。反觀三星透過記憶體業務持續強化晶圓代工競爭力，讓台積電面臨更大壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。