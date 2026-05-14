吊車大王賠445萬！國鼎（4132）董事變動率逾5成 股東常會前夕喊話求真相

興櫃生技公司國鼎（4132）近期面臨嚴峻的營運與市場考驗。自2026年4月10日因兩大輔導券商國泰、凱基集體請辭，導致強制撤出興櫃市場後，國鼎內部治理結構也出現劇烈震盪。

據公司最新公告，目前同任期董事變動率已高達九分之五，顯示決策核心正進行大規模重組。

面對市場信任危機，國鼎生技選擇主動反擊，宣布將於6月4日股東常會提前進行董事改選。為穩住投資人信心並強化經營實力，國鼎特別向全體股東喊話，表示將以最誠摯之心，薦請雙鴻科技董事長林育申加入董事會。

市場分析，若能成功引進具備產業實戰經驗與資本市場聲望的領袖，將有助國鼎在撤離興櫃後，重新尋求回歸資本市場的契機。

然而，國鼎股價的劇烈修正，已讓不少大股東傷透腦筋...

以「竹北吊車大王」著稱的啟德機械起重工程董事長胡漢龑，近日便向媒體透露投資痛處。根據《三立新聞網》報導，胡漢龑提供的股東通知書，他持有國鼎生技共160,000股：

他表示，自己4個月前以27.81元買進，未料遭遇撤出興櫃及股價跌至3.47元的慘況，結算後損益高達負4,455,941元。 胡漢龑的案例，只是國鼎眾多股東心聲的縮影... 儘管他過去曾在「仁新醫藥」認賠3,000萬元後錯失起漲行情，具備相當的風險承擔經驗，但此次國鼎的異常動盪，仍讓他決定親自出席6月4日股東常會。

他表示，希望能聽取公司經營團隊對未來發展與董事會重組計畫的正式說明，以了解投資資產的後續保障。

隨著6月4日股東會逼近，國鼎能否透過林育申加入，以及董事會成功「轉骨」找回市場定位，成為生技圈與眾多套牢散戶最關注的焦點。在台股指數站穩4萬點的大環境下，國鼎的重整之路顯得格外漫長且艱辛。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。