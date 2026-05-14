把台積電（2330）當成會漲租的房產！存股族必看：現在2000多元不買？往後殖利率更低

還記得上次趣講股寫第一季台積電法說會報喜，股價反而下跌的文章嗎？（台積電Q1財報超驚豔卻狠跌？達人揭「利多出盡」背後5大省思）最後一段就有提到：

果然，台積電12日董事會宣布提高今年第一季度的盈餘配息到每股7元了！這不只是單純把2026年第1季每股盈餘的22元，拿出約三分之一的獲利發給股東，還包括以下的意義：

一、每2季提升一次配息

台積電從2023年第1季度開始，就一直維持著「每2季提升一次配息金額」的模式，只是2023年度到2024年度的獲利，每2季提升的配息金額是0.5元，從2025年度的獲利開始，每2季提升的配息金額則是拉高到1元。

換句話說，2026年第1季度的獲利配出每股7元，第2季度的配息也會維持7元，接下來第3季度的盈餘分配就會再拉升到8元，第4季度的獲利會再維持配發8元股息。

很多上市公司的營運、獲利起起伏伏，配息就會忽高忽低，台積電的先進製程技術領先、長期營運穩如泰山、承諾「配息永不低於前季」，不愧是半導體業一哥！

二、儘早買才能抓住成長的股息殖利率

總計台積電的2026年度盈餘配息預估是每股30元，以現在2000多元的股價計算，台積電的股息殖利率不到1.5％，看起來比現在的一年期定存利率1.7％低。

但是別忘了前面說的：台積電的股息是「每2季拉升1元」。現在用2000多元買台積電，以2027年度第1、2季度的獲利配給你9元、第3、4季度的獲利配給你10元計算，全年度將給你38元的股息，股息殖利率就會到1.9％了，就是「放越久、領越多」的概念。

然而重點是，你要現在2000多元去買才行，等到你買的是一股3000多元的台積電時，股息殖利率又降到只有1.2％左右啦！

三、當成會漲房租的收租屋

你可能覺得：「1.9％的殖利率還是很少啊！」、「買台積電，沒在看股息殖利率的啦...」

這些話講得沒錯，但只要你是準備長期持有台積電、把台積電當成「收租的不動產」的話，你就應該關心、在乎它的股息殖利率，因為它就像是你的「一間會漲房租」的出租房屋、租金收益只漲不跌啊！

況且台積電調漲先進製程的價格（會讓將來的獲利及配息更好），不是只有今年（2026）年一年，而是從今年開始，一共連續四年，一直到2029年。因為魏董說過：台積電要賣應有的價值（就連輝達執行長黃仁勳也支持台積電調漲代工價格）。

所以投資人不僅可以期待未來台積電公布的季配息，會繼續維持「一季持平、一季漲1元」的模式，甚至來天馬行空地做一做：「每季都漲1元配息」或「每2季漲2元配息」的美夢....哇嗚~~~這樣就太令股東瘋狂了啊！

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