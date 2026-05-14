快訊

川習會登場…川普：榮幸與習近平做朋友 美中關係將前所未有好

新北新莊大樓工地鷹架倒塌！ 35歲男17樓高度墜落送醫不治

台股4萬點…賣房All in台積電？專家示警：命都不要！小心斷頭住公園

聽新聞
0:00 / 0:00

把台積電（2330）當成會漲租的房產！存股族必看：現在2000多元不買？往後殖利率更低

聯合新聞網／ 趣 講 股
台積電董事會宣布2026年第1季配息調升至7元，並確立每2季調升1元的成長模式，搭配先進製程連漲4年的利多，展現如「會漲租的房產」般的長期投資價值。中央社
台積電董事會宣布2026年第1季配息調升至7元，並確立每2季調升1元的成長模式，搭配先進製程連漲4年的利多，展現如「會漲租的房產」般的長期投資價值。中央社

還記得上次趣講股寫第一季台積電法說會報喜，股價反而下跌的文章嗎？（台積電Q1財報超驚豔卻狠跌？達人揭「利多出盡」背後5大省思）最後一段就有提到：

「台積電配息會再增加要是營運好、你外資卻又不捧場買股、股價不漲，而台積電官方也講過「不會買庫藏股」，那就可能把大賺來的錢加發配息給股東，進而拉升已經偏低的股息殖利率，那麼買進台積電的誘因、股價上升的動能就跟著增加了！」

果然，台積電12日董事會宣布提高今年第一季度的盈餘配息到每股7元了！這不只是單純把2026年第1季每股盈餘的22元，拿出約三分之一的獲利發給股東，還包括以下的意義：

一、每2季提升一次配息

台積電從2023年第1季度開始，就一直維持著「每2季提升一次配息金額」的模式，只是2023年度到2024年度的獲利，每2季提升的配息金額是0.5元，從2025年度的獲利開始，每2季提升的配息金額則是拉高到1元。

換句話說，2026年第1季度的獲利配出每股7元，第2季度的配息也會維持7元，接下來第3季度的盈餘分配就會再拉升到8元，第4季度的獲利會再維持配發8元股息。

很多上市公司的營運、獲利起起伏伏，配息就會忽高忽低，台積電的先進製程技術領先、長期營運穩如泰山、承諾「配息永不低於前季」，不愧是半導體業一哥！

二、儘早買才能抓住成長的股息殖利率

總計台積電的2026年度盈餘配息預估是每股30元，以現在2000多元的股價計算，台積電的股息殖利率不到1.5％，看起來比現在的一年期定存利率1.7％低。

但是別忘了前面說的：台積電的股息是「每2季拉升1元」。現在用2000多元買台積電，以2027年度第1、2季度的獲利配給你9元、第3、4季度的獲利配給你10元計算，全年度將給你38元的股息，股息殖利率就會到1.9％了，就是「放越久、領越多」的概念。

然而重點是，你要現在2000多元去買才行，等到你買的是一股3000多元的台積電時，股息殖利率又降到只有1.2％左右啦！

三、當成會漲房租的收租屋

你可能覺得：「1.9％的殖利率還是很少啊！」、「買台積電，沒在看股息殖利率的啦...」

這些話講得沒錯，但只要你是準備長期持有台積電、把台積電當成「收租的不動產」的話，你就應該關心、在乎它的股息殖利率，因為它就像是你的「一間會漲房租」的出租房屋、租金收益只漲不跌啊！

況且台積電調漲先進製程的價格（會讓將來的獲利及配息更好），不是只有今年（2026）年一年，而是從今年開始，一共連續四年，一直到2029年。因為魏董說過：台積電要賣應有的價值（就連輝達執行長黃仁勳也支持台積電調漲代工價格）。

所以投資人不僅可以期待未來台積電公布的季配息，會繼續維持「一季持平、一季漲1元」的模式，甚至來天馬行空地做一做：「每季都漲1元配息」或「每2季漲2元配息」的美夢....哇嗚~~~這樣就太令股東瘋狂了啊！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 配息 殖利率

趣 講 股

追蹤

延伸閱讀

00940既視感？00403A成交破419萬張…統一投信更發文提醒：別盲目追價

靠0050與正2滾出千萬房頭期！他猶豫「捨不得賣股」引熱議：換房還是換生活

00403A早盤漲1.57%！預估淨值強勢墊高至10.30元…擺脫高溢價風險布局主動式紅利

想領息卻賺到價差！0056強勢走勢看傻股民…網點破：吃到發哥的紅利

相關新聞

別人離職炒股…社畜集體取暖曝「血淚賣飛史」：我們就愛上班

台股震盪上漲，多名股民因提前賣出科技股而感到遺憾，形成「取暖大樓」。網友分享賣飛經歷，強調短線操作難以獲利，建議長期持有為創造財富關鍵。

台股4萬點再現「錢淹腳目」？滷味攤老闆收攤、同事集體離職…網疑：乖乖上班是笨蛋？

台股突破4萬點，許多上班族因股市賺錢而辭職，甚至滷味攤老闆也因此收攤轉行。網友質疑，是時候重新思考工作與投資的關係，還是僅是個別案例引發的想像？

吊車大王賠445萬！國鼎（4132）董事變動率逾5成 股東常會前夕喊話求真相

國鼎（4132）因內部董事變動率逾五成而面臨信任危機，將於6月4日股東會前重選董事。股東胡漢龑因股價崩跌損失超過445萬，呼籲經營團隊說明未來發展計畫。

台股年漲100%該衝嗎？PTT熱議AI末升段：順勢操作還是入袋為安

台股在2025年至2026年間大漲約100%，引發投資人熱議該如何參與AI行情。有網友主張順勢而為，而保守派則提議謹慎操作，強調資金控管與風險管理的重要性。

把台積電（2330）當成會漲租的房產！存股族必看：現在2000多元不買？往後殖利率更低

台積電董事會決議將2026年第1季的盈餘配息提高至每股7元，並承諾未來每2季提升配息。投資人若及早購買，未來股息殖利率有望上升至1.9%，這一模式將有助於吸引長期持有者。

為什麼台積電不做記憶體？網點破「不與客戶競爭」神主牌：一跨足客戶全跑光

台積電未大舉進軍記憶體市場引發投資人關注，隨著AI時代需求上升，市場質疑其策略布局。反觀三星透過記憶體業務持續強化晶圓代工競爭力，讓台積電面臨更大壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。