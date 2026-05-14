月投3萬元怎分？0050、VOO加主動型ETF選不出…網曝：標的太雜反而失焦

定期定額該怎麼配置，幾乎是每個投資新手都會遇到的問題。近日一名網友發文表示，自己每月固定投入3萬元，手上考慮的標的包含VOO、0050、00981A、00403A以及安聯台灣科技基金，但不知道該如何分配比例才合理，也猶豫是否該刪減或新增標的，貼文一出立刻引發熱議。

原PO表示，目前規劃每月定期定額投入3萬元，主要鎖定美股ETF VOO、台股市值型ETF 0050，以及主動式產品如00981A、00403A，另外也考慮安聯台灣科技基金。

但因為標的數量不少，擔心過度分散、也怕選錯方向，因此想請教大家，究竟該怎麼分配比較好，或者哪些標的其實該直接刪掉，避免配置失焦。

不少網友認為，核心配置其實不用太複雜，VOO加0050就已經足夠，重點是長期穩定投入，而不是塞滿一堆產品「0050 VOO VXUS各投1萬就好 不需要主動型ETF跟基金」、「VOO、0050」、「VOO、0050 主動型有興趣就自己挑一檔吧」。

另一派則認為，主動型ETF與科技基金仍有機會帶來超額報酬，只是比例不宜過重「安聯台灣科技基金 跟 0050各15000」、「00981跟00403我自己是兩檔都有，比例大概是1:1，或許你可以穿插一個月981一個月403」；也有人偏好槓桿型商品，希望拉高資產成長速度「00631L+QLD」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。