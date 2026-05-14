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剛開股票戶該買啥？新手求救買賣時機…網一致點名：0050、006208、台積電

聯合新聞網／ 綜合報導
針對剛開戶新手的選股與買賣時機難題，Dcard網友建議從0050或006208等市值型ETF開啟投資之路。記者余承翰／攝影
針對剛開戶新手的選股與買賣時機難題，Dcard網友建議從0050或006208等市值型ETF開啟投資之路。記者余承翰／攝影

不少剛開戶的新手，第一個問題往往都是「現在該買哪一支股票？」最近就有一名網友在Dcard發文表示，自己才剛辦好股票帳戶，想知道新手最適合從哪檔股票開始買，也好奇買賣時機該怎麼抓，引發不少投資人留言分享經驗。結果風向相當一致，多數人都沒有推薦飆股，反而把答案指向同一類標的。

原PO表示，自己是剛入門的股票新手，最近才剛完成開戶，希望了解新手適合買哪些股票，同時也想知道，究竟什麼時間點比較適合進場、什麼時候又該賣出。

由於缺乏實戰經驗，他希望有投資經驗的人能分享建議，也提到自己對台積電、ETF、台股等方向都有興趣，希望能找到比較穩健的起點。

不少網友認為，新手最適合從市值型ETF開始，不要急著追熱門個股，先建立穩定的投資習慣比較重要「0050」、「定期定額0050吧，閒錢投資得失心比較不那麼重，長期勝算大」、「一開始就市值型的ETF吧，像0050、006208兩巨頭」。

另一派則提醒，新手最危險的地方，就是什麼都還沒搞懂，就急著聽別人報明牌「你的問題太籠統了，這牽扯到太多原因」、「你是要做長線還短線？你的風險承受程度如何？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF 定期定額 2330台積電

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