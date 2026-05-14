台股4萬之上心慌慌？17000點抱至今「70％收入全梭哈」…網憂：沒遇過熊市最危險

台股持續創高，不少投資人帳面獲利越來越漂亮，心裡卻開始越來越不安。近日就有網友發文表示，自己從大盤17000點一路抱到現在，收入幾乎70%都持續投入股市，雖然資產一路成長，但也開始擔心市場是否正走向泡沫，害怕多年努力遇上一場熊市就被大幅打折，忍不住詢問大家：「是不是該開始避險了？」

原PO表示，自己從20歲開始投資股票，採取的方式一直很單純，就是「有多少錢就買多少」，幾乎每個月都把收入的70%投入股市，且一路走來都還沒真正遇過完整熊市。

如今台股不斷上漲，雖然手上的部位獲利可觀，但也讓他開始擔心泡沫風險，害怕市場一旦反轉，這幾年的努力會瞬間縮水，因此開始思考是否該配置一些避險資產，或透過金融商品進行對沖。

此外，他也進一步詢問做空機制，想了解國泰證券的「沖賣」是否就是放空操作，並擔心借券費、手續費、是否需要當天回補等問題，坦言雖然不敢真的做空，但還是希望先搞懂，以備未來需要。

不少網友認為，若真的開始擔心，最直接的方式就是減碼，而不是硬撐情緒「先賣啊 大跌再補」、「擔心就是減碼讓自己好過」、「下行的時候你有本金」。

另一派則認為，與其過度擔心泡沫，不如先看自己的資產規模與配置，很多時候其實是情緒放大了風險感「100萬而已沒什麼好擔心的，一下擔心錢被通膨吃掉，一下擔心泡沫」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。