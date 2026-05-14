ETF賺15％先賣再買回更賺？「落袋為安」陷阱！網：僅花錢買心安

不少投資人都有「落袋為安」的習慣，看到ETF帳面獲利達標，就想先賣掉、再立刻買回，覺得這樣能把帳面獲利變成已實現獲利。就有網友在Dcard發文請益，若每年達到15%報酬率就全數賣出再買回，和一路抱著完全不賣，哪種方式長期比較賺？結果留言區幾乎一面倒，直言這根本是「花錢買心安」。

原PO表示，自己設定每年15%的預期報酬率，只要ETF投資組合達標，就會選擇全部賣出，再立刻把同樣的錢全部買回，目的不是看空，而是單純想把帳面上的獲利正式落袋。

他舉例，如果100萬元放兩年賺30%，結果是130萬元；但若第一年先賺15%後賣掉重買，第二年再賺15%，就會變成132.25萬元，看起來反而比較賺，因此不理解為何AI一直告訴他「長期不賣出」會更好。

不少網友直接指出，問題根本不在賣不賣，而是原PO把「複利」和「單利」搞混了「重點是 你的兩個方法假設的漲幅就不同」、「你大概誤以爲 股票第一年漲15% 第二年漲15% 會等於兩年累積30%」、「100x1.15=115，115x1.15=132.25，有需要忙嗎？」

另一派則認為，這種操作其實只是心理安慰，甚至可能讓投資人因為過度操作反而吃虧「老哥那只是APP上的數字...你可以自己改，想怎麼改就怎麼改。為了這個賣出再買入，超級蠢...」、「其實就是心理帳戶作用」、「怎麼可能賣出再買回 突然就蹦出錢來了 又不是魔法」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。