別人離職炒股…社畜集體取暖曝「血淚賣飛史」：我們就愛上班

台股近期震盪走高，不少科技股與AI概念股股價屢創新高，卻也讓許多提早出場的投資人直呼「少賺比賠錢更痛」。一則Threads貼文寫道「美光賣在86、聯發科賣在880、台積電賣在800，我就是這麼愛上班」，引發大批股民留言分享自己的「賣飛史」，意外形成大型「取暖大樓」，不少人苦笑表示，因為賣得太早，只能繼續認命當「社畜」。

原PO自嘲，自己在美光、聯發科與台積電股價尚未大漲前便提前獲利了結，錯失後續漲幅，因此感嘆「我就是這麼愛上班」，原本有機會提早實現財務自由，結果仍得繼續工作。

該則貼文吸引大批網友分享類似經驗。有人表示，曾以900多元買進信驊，在3,800元和4,200元賣出，當時自認操作成功，如今股價卻已逼近2萬，回頭看才發現少賺不少。也有網友透露，2000年曾持有70多張台積電，均價約130元，卻在網路泡沫期間平盤賣出，錯失日後驚人漲勢。

除了台股，海外投資人也有類似遺憾。有網友指出自己曾在90多美元賣出超微（AMD）、150美元賣出輝達，及以300美元出頭賣掉特斯拉股票，感嘆自己「只有打工命」。

留言區也充滿幽默互動。有人打趣表示，「您下次賣什麼股票可以先通知一下嗎？我願意付費訂閱」，還有人笑稱，「這裡有好多國家的棟樑」，意指許多人因為過早賣出潛力股，最終只能繼續在職場努力打拚。

另有投資人分享心得指出，短線操作往往難以掌握完整波段，「短線都會輸給長線」，真正能創造財富的關鍵在於長期持有與耐心等待，「如果心情影響工作，那就認賠買回來，再次下跌時敢再買，放5年」。該名網友並引用巴菲特（Warren Buffett）與已故美國企業家、億萬富豪查理·蒙格（Charlie Munger）的投資哲學，提醒投資人應專注於具成長潛力的公司，拉長時間視角看待投資。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。