賣車百萬本益比僅7倍？網議全球車廠估值低迷真相：沒夢想就只能是死魚價

BMW、福特、福斯、豐田等全球車廠，每年賣車數量龐大，股利看起來也不差，但本益比卻多落在7到9倍左右，甚至比不少食品、傳產股還低。有網友好奇，一台車動輒幾十萬、上百萬，為何車廠估值始終不高？

原PO在PTT股板發文表示，許多大型車廠的本益比看起來都偏低，明明車子單價高、品牌也有知名度，股利表現也不差，市場卻沒有給出太高評價。

討論串中，不少網友認為，車廠本質上仍是高度成熟的傳產，資本支出高、毛利率有限、供應鏈複雜，市場又已趨於飽和。加上近年中國電動車大舉內捲，價格競爭激烈，傳統車廠面臨油車成長放緩、電車又被殺價的雙重壓力。

有網友認為，車廠估值低不是沒有原因，因為市場最在意的是未來成長性，而不是現在能賺多少「未來有爆發性成長嗎？沒有就下去」、「沒什麼前景阿」、「沒有未來夢想 現在AI不就是在拼未來夢想」、「沒有夢想 就是死魚價」。

另一派則把焦點放在中國競爭與產業環境惡化，認為車廠被低估值不是單純沒題材，而是整個產業正在被壓縮利潤「被中國卷到的都很慘」、「油車是夕陽產業，電車是殺價血海」、「中國捲死你 川普關稅又拉高製造成本」、「消費端不好 生產端成本上漲 雙重夾擊」。

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