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為什麼台積電不做記憶體？網點破「不與客戶競爭」神主牌：一跨足客戶全跑光

聯合新聞網／ 綜合報導
針對三星利用記憶體獲利挹注晶圓代工的策略，網友熱議台積電不跨足HBM領域的主因，指出其「不與客戶競爭」的純代工模式才是維持客戶信任並穩坐全球龍頭的核心關鍵。圖/本報系資料照片
針對三星利用記憶體獲利挹注晶圓代工的策略，網友熱議台積電不跨足HBM領域的主因，指出其「不與客戶競爭」的純代工模式才是維持客戶信任並穩坐全球龍頭的核心關鍵。圖/本報系資料照片

三星記憶體本業賺進大把現金，再持續砸錢衝晶圓代工，讓不少投資人好奇，既然AI時代記憶體這麼重要，台積電為何始終不大舉切入？難道只能一直靠先進製程硬拚，卻無法真正「打死」三星？

原PO指出，三星長期靠記憶體本業支撐晶圓代工發展，即使代工一度落後台積電，只要記憶體業務還在，就能持續補血、無限復活。反觀台積電若沒有持續維持製程領先，壓力就非常大。

他認為，現在AI時代下，HBM、高頻寬記憶體需求明顯成為關鍵，若台積電能搭配先進封裝，把邏輯晶片和自家記憶體一起提供給客戶，理論上會更具競爭力，因此不解為何GG始終沒有積極發展這塊。

原PO也提到，過去曾看過台積電發展MRAM的消息，但多年過去似乎始終沒有真正大規模導入市場，讓他質疑是否錯失了戰略布局的機會。

不少網友認為，台積電本來就不是不能做，而是沒必要做「晶圓代工擴廠都來不及了」、「都賺到快來不及算錢了 沒空啦」、「專注完美 近乎苛求」、「留點湯給別人吃」。

另一派則提醒，真正的核心問題不是技術，而是商業模式「台積標榜就是不跟客戶競爭」、「一旦做終端品牌產品，客戶跟著不見」、「如果台積做hbm 你是美光你敢投片讓台積生產嗎？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 三星 記憶體 晶圓代工

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