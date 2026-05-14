牛市買綠不買紅？網議「買紅追高」反而賺：等到回檔恐錯過主升段

「買綠不買紅」幾乎是股市新手最常聽到的一句話，但在大多頭行情裡，很多股票天天紅、一路創高，等它拉回卻可能直接一路下去，讓不少人開始懷疑，這套原則到底還適不適用。

原PO表示，最近行情很好，常常是追高也能賺，亂買都會紅。很多人都說不要追高、要等股票變綠再買，但現實中常遇到的是，等它跌下來之後，就一路跌下去，像長榮、大樹、生技股都曾出現這種情況。

反過來，有些股票反而是紅了之後追進，幾週內報酬還是持續賺錢。原PO因此好奇，大家實際上到底怎麼停利。假設手上一檔股票有三張，已經獲利30%，最近持續上漲，但又擔心漲多回檔，究竟該分批賣、續抱，還是乾脆全部獲利了結再找機會接回。

不少網友認為，在牛市中，過度執著「買綠不買紅」反而容易錯過最重要的主升段「等到綠才買 搞不好都錯過主升段了」、「牛市不買紅，錯失億點利潤」、「現在就是追高就會賺 趨勢很明顯」、「一直漲也只能追高」。

另一派則認為，買紅買綠都不是重點，真正重要的是停損、停利與紀律「設好停損點啊」、「舉棋不定就設一個停利點 先出一半」、「破5日線、10日線、月線 挑一個喜歡的線出場」、「跌破5均10均」。

也有人提醒，盲目攤平與無限等反彈，往往才是最大風險「不會只跌不漲，你之所以沒辦法救回來需要停損，是因為你在高檔一次歐印」、「攤平不貪多」、「買綠不買紅適用ETF，但不一定適用所有個股」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。