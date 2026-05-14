台股年漲100%該衝嗎？PTT熱議AI末升段：順勢操作還是入袋為安

台股從2025年4月到2026年4月大漲約100%，大盤站上歷史高位，AI題材仍是市場主軸。不過漲幅來到歷史級別後，也有投資人開始猶豫，現在究竟該加大力道參與AI行情，還是應該提高警覺、保守操作。

原PO在PTT股板發文表示，台股一年內大漲100%，本益比與年漲幅都來到歷史級別，讓他好奇現在應該順勢參與AI Party，還是改採更謹慎的操作策略。

這個問題引發股民熱議，有人認為主升段最甜，越怕越漲，過去從萬八、兩萬、三萬一路喊居高思危的人，最後多半錯過行情；也有人提醒，漲多不代表不會再漲，但槓桿、質押與融資部位要特別小心，別讓一次回檔就被洗出場。

支持順勢而為的網友認為，行情既然還在走，就不該過早猜頭摸底「打不贏就加入」、「末升段最好賺」、「突破＋有題材就買，難得行情好沒賺可惜」、「你又不知道哪裡是盡頭，如果泡沫還要一兩年你怎麼辦」。

保守派則提醒，順勢可以，但不代表要無腦加槓桿，尤其目前漲幅已大，資金控管比追高更重要「怕就獲利了結離場，想追求更高的報酬就要承受未來不確定風險啊」、「注意風險 適當參與」、「就紀律操作」、「獲利了結 入袋為安 舒舒服服」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。