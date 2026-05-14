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台股4萬點再現「錢淹腳目」？滷味攤老闆收攤、同事集體離職…網疑：乖乖上班是笨蛋？

聯合新聞網／ 綜合報導
台股衝破4萬點引發「辭職炒股」熱潮討論，網友分享身邊同事與店家因投資致富案例，引發大眾對薪資結構、全職交易風險及社群故事真實性的正反雙方辯論。（本報資料照片）
台股衝破4萬點引發「辭職炒股」熱潮討論，網友分享身邊同事與店家因投資致富案例，引發大眾對薪資結構、全職交易風險及社群故事真實性的正反雙方辯論。（本報資料照片）

台股衝破4萬點，市場賺錢故事也跟著滿天飛。有網友感嘆，身邊接連出現同事靠炒股離職，連常買的滷味攤老闆也因投資賺翻，乾脆收攤當全職操盤手，讓他懷疑台灣是否又回到「錢淹腳目」年代。

原文指出，一名網友在Dcard發文表示，近期公司有3名同事陸續離職，原因不是跳槽或被挖角，而是靠股市賺到財富自由。更讓他驚訝的是，下班想買滷味時，發現常去的店已永久歇業，詢問隔壁攤才得知，老闆因投資股市賺到翻掉，不再賣滷味。

原PO後來買飲料時，也聽到老闆抱怨找不到年輕人工作，因為大家都覺得投資股市比較好賺。這讓原PO忍不住自嘲，現在是否「只有笨蛋才乖乖上班」。

有部分網友認為，股市行情太強，確實讓不少人開始重新思考工作與投資的關係「炒股才是本業 上班那是外快」、「就薪資真的太低了 不炒股你要怎麼買房」、「真的認識的每個這波都賺到千萬以上」、「今年淨資產多了上千萬 月薪3萬多是要賺多久」。

不過更多網友質疑，這類故事太像創作文，尤其來源是Dcard，更讓不少人直呼可信度有限「又在編故事囉」、「創作文」、「幻想文看看就好 辭職炒股還是少數」、「誰會知道滷味攤老闆股票賺多少」。

也有人認為，就算股市真的賺錢，也不代表一般人可以隨便離職全職操作「上班族辭職是有多少資本能炒」、「講得人人都有上千萬炒股」、「一般上班族給你翻幾倍都無法財富自由」、「真的那麼能賺 那你要做的是工作拿到更多錢投進去」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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