台股衝破4萬點藏危機？專家看衰全球股市…網酸：空頭老梗喊久總會中一次

台股近期強勢衝破4萬點，市場熱度持續升溫，不只台股，美股與全球股市也同步走高。不過就在一片樂觀氛圍中，國外經濟學家卻發出重話警告，直指現在正處於金融史上最大的泡沫之一，甚至可能迎來自1930年代大蕭條以來最嚴重的崩盤，引發股民熱烈討論。

知名經濟學家Henrik Zeberg近日在社群平台X發文指出，若投資人還看不出當前市場泡沫，恐怕代表「經濟、金融與投資明顯不適合你」。他認為，目前金融環境正處於史上前所未有的膨脹頂點，一旦修正來臨，規模可能成為自1930年代大蕭條以來最嚴重的一次。

他引用「巴菲特指標」作為佐證，也就是美股總市值與GDP的比例。根據資料顯示，該指標在2025年底已攀升至230%，不僅高於長期趨勢線75個百分點，更超越2000年網路泡沫與2021年疫情後的估值水位，顯示市場已處於極度過熱狀態。

不過Zeberg也認為，正式崩盤前仍可能還有「最後的瘋狂」，預估標普500指數仍有機會衝上8000至8200點，隨後才會迎來急劇且具毀滅性的回落。他提醒，現在雖然還沒到最終崩潰點，但風險已經近在咫尺。

有一派網友認為，市場確實存在過熱風險，尤其當全民都在談股票時，往往就是該提高警覺的時候「所有崩盤，都是在最樂觀的時候」、「平常沒在股市的也衝進來了，現在只是時間問題」、「最後一發煙火」、「熱錢一直衝進去有可能中短期會出現資金情緒面的修正」。

另一派網友則完全不買單，認為這種「百年大崩盤」的說法根本就是空頭老梗，喊久了總會中一次「365天每日喊空 總有一年會中」、「半個月喊一次總有一天中一次」、「百年內必定會死的預言」、「他去年也多次發出類似警告，但市場至今仍持續創高」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。