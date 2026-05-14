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股市中「盤感」能培養？網引《快思慢想》掀論戰：猜錯就是賭博

聯合新聞網／ 綜合報導
網友引述《快思慢想》質疑股市缺乏穩定規律與快速回饋，掀起「盤感」究竟是專業經驗累積還是美化後的賭博幻覺之熱烈討論。圖／本報資料照片
網友引述《快思慢想》質疑股市缺乏穩定規律與快速回饋，掀起「盤感」究竟是專業經驗累積還是美化後的賭博幻覺之熱烈討論。圖／本報資料照片

投資圈常有人把「盤感」掛在嘴邊，認為看盤久了，自然能感受到市場情緒，甚至提前判斷漲跌方向。不過有網友看完《快思慢想》後提出疑問，書中提到專家的預測準確度，很多時候和隨機猜測差不多，而可靠直覺成立的前提，是環境必須有穩定規律、且能快速獲得明確回饋，這似乎和股市完全相反，也讓他忍不住發問：「盤感真的可以培養嗎？」

原PO表示，《快思慢想》書中提到，所謂專家預測的準確度，很多時候其實和「大猩猩射飛鏢」差不多。作者更指出，直覺若要可靠，必須具備兩個條件：第一，環境本身具有穩定規律；第二，人能在這個環境中持續練習，並且得到快速、清晰的反饋。

他認為，股市顯然不符合這兩項條件，畢竟市場充滿變數，短期波動往往受到消息面、政策、情緒甚至黑天鵝事件影響，難以真正預測。這樣的說法，似乎也直接打臉分析師與基金經理人，因此讓他好奇，「盤感真的可以培養嗎？」

有一派網友認為，盤感確實存在，只是背後其實是大量經驗累積，而不是玄學「可以，要常操作，才會有盤感」、「可以，但就大方向」、「可以 重點是要事後復盤」、「操作久大概就知道，不過看錯還是要馬上認錯」。

另一派網友則直言，所謂盤感很多時候只是把「猜對」美化，說穿了還是在賭「盤感就是在賭，沒啥好說的」、「說穿了是猜對猜錯而已 別把自己想得太厲害」、「盤感是三小？用猜的就說用猜的」、「那叫做幻覺」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

盤感 台股

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