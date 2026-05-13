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台積電（2330）股東破251萬人！阿格力曝最新天梯：持有1張又1股就贏過80％股民
阿格力指出，台積電（2330）股東人數呈現驚人成長，目前已達到251萬人，相較於2026年1月中旬時的180幾萬人，短短三個多月內就增加了65萬人。
他感嘆投資人往往在價格較低時不買，直到股價衝上2330元才出現追高現象。
阿格力進一步公布最新的「股東天梯」分布，顯示出目前持有一張台積電的難度與含金量。
據數據，由於股東總數暴增，現在只要持有一張台積電，就能贏過201萬人，相當於領先將近八成的股東。
然而，以目前的股價換算，買進一張台積電需要花費200多萬元，難度並不低。
若想擠進股東前5%，則需要持有5張（含1股）以上；若要進入最頂尖的前1%，則至少需要持有20張（含1股），以現價計算資產價值超過4000萬元。
阿格力最後以此數據勉勵大家努力往上爬，並認同財富累積對投資地位的實質影響。
◎感謝 阿格力 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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