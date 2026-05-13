台股確實過熱但不等於就會崩盤！詹璇依曝3大反轉訊號：成交量破2兆收黑K、跌破周線40600要小心

台股近期屢創新高，也讓「投資致富」再度成為職場熱門話題。一名網友近日在Dcard發文透露，自己所在的部門原本有6人，如今只剩一半人力，原因竟是有3名同事靠炒股大賺一筆後直接離職，準備「財富自由」。然而同事走人留下工作量暴增，讓月薪6萬元的他忍不住崩潰直喊「不公平」，感嘆努力上班已經追不上股市賺錢速度。

2026-05-12 13:20