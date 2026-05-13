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台股確實過熱但不等於就會崩盤！詹璇依曝3大反轉訊號：成交量破2兆收黑K、跌破周線40600要小心
財經主持人詹璇依指出，雖然台股目前確實有過熱跡象，但過熱並不等於崩盤。
她強調崩盤尚未發生，投資人應透過三個關鍵訊號來觀察台股情勢是否反轉：
首先是觀察法人籌碼，外資單日賣超超過1500億元，即代表籌碼開始鬆動
其次，詹璇依提醒應注意成交量與K線形態。若單日成交量高達2兆元以上，當天卻收黑K棒，顯示有人在出貨，這種不健康的量能會使形態面轉差
最後一項指標則是周線，若股價跌破周線，代表短線結構鬆動...目前的周線位置約在40600點左右
詹璇依呼籲投資人，危險並非取決於指數漲到哪裡或短線過熱，而是當這三個訊號出現時才需特別提防。
◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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